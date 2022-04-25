В дополнение к углеродному следу большое значение имеет при производстве продуктов питания и водный след, то есть сколько ценных пресноводных ресурсов используется для производства еды, пишет Postimees.
График ⟩ Водный след производства продуктов питания огромен: от чего лучше отказаться ради экологии
Во всем мире около 26% парниковых газов приходится на секторы, связанные с производством продуктов питания, глава молочной промышленности Nordic Milk заявил Юло Кивине на ежегодной конференции производителей продуктов питания.
Четыре процента выбросов, связанных с продуктами питания, приходится на обработку еды. «Помимо воздействия на климат, мы несем ответственность за устойчивость биоразнообразия, чистую воду, землю и воздух», — сказал Кивин.
Все чаще говорят пресной воде в контексте того, что в мире становится все меньше этого жизненно необходимого ресурса. На сельское хозяйство и животноводство приходится 70 процентов мирового потребления воды. Однако пятая часть водопотребления обеспечивается промышленностью. Производство продуктов питания находится здесь на важном месте.
Потребление каких продуктов может сократить человек, который заботится об окружающей среде?