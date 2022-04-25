График ⟩ Водный след производства продуктов питания огромен: от чего лучше отказаться ради экологии

Во всем мире около 26% парниковых газов приходится на секторы, связанные с производством продуктов питания, глава молочной промышленности Nordic Milk заявил Юло Кивине на ежегодной конференции производителей продуктов питания.

Четыре процента выбросов, связанных с продуктами питания, приходится на обработку еды. «Помимо воздействия на климат, мы несем ответственность за устойчивость биоразнообразия, чистую воду, землю и воздух», — сказал Кивин.

Все чаще говорят пресной воде в контексте того, что в мире становится все меньше этого жизненно необходимого ресурса. На сельское хозяйство и животноводство приходится 70 процентов мирового потребления воды. Однако пятая часть водопотребления обеспечивается промышленностью. Производство продуктов питания находится здесь на важном месте.