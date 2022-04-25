Председатель украинской партии: в Донбасском сражении решается судьба Украины

– Как Эстония сейчас могла бы помочь Украине? Я не имею в виду абстрактный разговор, а что было бы наиболее конкретно и эффективно?

– Украина сейчас сражается на трех фронтах: военном, дипломатическом, и экономическом. Эстония помогала на всех трех. Самый важный для нас сейчас военный фронт. Мы очень ценим то, что Эстония делала. Оказанную помощь и принятые решения. Для нас это очень существенно. Самое-самое важное – посылать вооружение украинской армии.