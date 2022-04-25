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Председатель украинской партии: в Донбасском сражении решается судьба Украины

Микк Салу
Председатель украинской партии: в Донбасском сражении решается судьба Украины
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Руководитель посетивший Эстонию украинской делегации Елена Шуляк.
Руководитель посетивший Эстонию украинской делегации Елена Шуляк. Фото: Tairo Lutter

Посетившая Эстонию член парламента Украины и председатель партии Владимира Зеленского «Слуга Народа» Елена Шуляк сказала в интервью Postimees, что больше всего Украина по-прежнему нуждается в военной помощи.

– Как Эстония сейчас могла бы помочь Украине? Я не имею в виду абстрактный разговор, а что было бы наиболее конкретно и эффективно?

– Украина сейчас сражается на трех фронтах: военном, дипломатическом, и экономическом. Эстония помогала на всех трех. Самый важный для нас сейчас военный фронт. Мы очень ценим то, что Эстония делала. Оказанную помощь и принятые решения. Для нас это очень существенно. Самое-самое важное – посылать вооружение украинской армии.

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