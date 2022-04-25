Посетившая Эстонию член парламента Украины и председатель партии Владимира Зеленского «Слуга Народа» Елена Шуляк сказала в интервью Postimees, что больше всего Украина по-прежнему нуждается в военной помощи.
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Председатель украинской партии: в Донбасском сражении решается судьба Украины
Председатель украинской партии: в Донбасском сражении решается судьба Украины
– Как Эстония сейчас могла бы помочь Украине? Я не имею в виду абстрактный разговор, а что было бы наиболее конкретно и эффективно?
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