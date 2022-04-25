Разведка Эстонии: ВС РФ еще не бросили в бой все имеющиеся в наличии силы

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В течение выходных российские войска атаковали сразу на нескольких направлениях. Судя по всему, вооруженные силы Российской Федерации (ВС РФ) пытаются удерживать инициативу и сковывать украинские силы по всей линии фронта, тем самым мешая им проводить перегруппировку и снабжение войск.

ВС РФ еще не бросили в бой все наличные силы. В России и на оккупированных территориях на востоке Украины и в Крыму видны признаки перегруппировки и пополнения российских подразделений. ВС РФ стягивают к местам сосредоточения ударных группировок маневренные, артиллерийские и ракетные части. Вероятнее всего, российские войска испытывают трудности в комплектации маневренных подразделений – части первой линии понесли ощутимые потери, а пополнений поступило меньше, чем ожидалось.

Крупные сосредоточения российских войск и припасов являются привлекательными целями для вооруженных сил Украины (ВСУ). Последние оказывают на них огневое воздействие по мерам своих сил и возможностей.

Например, по не до конца подтвержденным сведениям, 22 апреля украинская артиллерия обстреляла и уничтожила пункт управления 49-й общевойсковой армии ВС РФ в Херсонской области. Якобы в результате обстрела погибло два генерала, а еще один был тяжело ранен.

22 апреля заместитель командующего Центральным военным округом генерал-майор Миннекаев заявил о намерении РФ захватить не только Донбасс, но и всю Южную Украину. В подобных высказываниях нет ничего нового, многие представители власти РФ уже озвучивали подобные идеи с самого начала агрессии.

В конце марта, после отступления ВС РФ из северных и северо-восточной областей Украины декларируемые цели так называемой «специальной операции» пришлось менять на ходу. В частности, говорилось о сосредоточении усилий для окончательного Луганской и Донецкой областей.

Подобные высказывания, вероятнее всего, ориентированы на российскую аудиторию. В ходе прежних боев российские войска не смогли продвинуться на западном направлении дальше предместий Николаева. Более того, имеются серьезные сомнения относительно способности ВС РФ удерживать настолько обширные территории.

Харьковское направление (Восток)

Харьков и его окрестности подвергались ударам российской артиллерии. На этом направлении ВС РФ сковывают подразделения ВСУ. Вероятнее всего, в ближайшее время российские войска не станут предпринимать активных действий.

Рубеж Донецк-Луганск

Вдоль линии разграничения, существовавшей еще до 24 февраля, наблюдаются ожесточенные обстрелы артиллерии и локальные атаки. Основные силы ВС РФ собраны около Изюма. Сюда стянута артиллерия, инженерные войска с понтонным парком и мостоукладчиками. Развернута эшелонированная противовоздушная оборона. Линии коммуникаций растянулись – особое внимание уделяется снабжению и медицинскому обеспечению войск.

Несмотря на то, что президент Путин публично приказал министру оборону Шойгу прекратить штурм «Азовстали», активные боевые действия в Мариуполе шли все выходные.

Южное направление

Большое наступление с юга требует стягивания дополнительных сил. Впрочем, ВС РФ способны наносить локальные удары по направлению на Кривой Рог, а также на Гуляйполе – Пологи. Эти действия нацелены на сковывание украинских войск по обе стороны Днепра и создание помех для снабжения восточной группировки ВСУ.

Черное море