"Уже не до фигурного катания" - Жулин высказался о ситуации

«Ситуация крайне ужасная. Осталась только одна альтернатива – чемпионат Армении (который пройдет с участием российских фигуристов – Sports.ru). Но по сравнению с мировыми чемпионатами это, конечно, смешно. Последствия от такого решения будут просто ужасные. Это отразится на всем фигурном катании. Мировые чемпионаты без российских спортсменов – жалкое подобие. Но сейчас идет общая политика на уничтожение России как таковой, тут уже не до фигурного катания», – сказал Жулин.