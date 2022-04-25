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"Уже не до фигурного катания" - Жулин высказался о ситуации

rus.postimees.ee
"Уже не до фигурного катания" - Жулин высказался о ситуации
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Александр Жулин
Александр Жулин Фото: Filippov Alexei/ITAR-TASS

Сегодня стало известно, что в следующем сезоне страна не примет этап Гран-при, пишет sports.ru. Решение об отстранении россиян от международных стартов осталось в силе.

Тренер по фигурному катанию Александр Жулин высказался о санкциях ISU в отношении России.

«Ситуация крайне ужасная. Осталась только одна альтернатива – чемпионат Армении (который пройдет с участием российских фигуристов – Sports.ru). Но по сравнению с мировыми чемпионатами это, конечно, смешно. Последствия от такого решения будут просто ужасные. Это отразится на всем фигурном катании. Мировые чемпионаты без российских спортсменов – жалкое подобие. Но сейчас идет общая политика на уничтожение России как таковой, тут уже не до фигурного катания», – сказал Жулин.

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