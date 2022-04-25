Российский фигурист Евгений Семененко, который получил тяжелую черепно-мозговую травму, сорвавшись с четверного прыжка на шоу Евгения Плющенко в Санкт-Петербурге, выписали из больницы, сообщает «Чемпионат».
Евгения Семененко, сорвавшегося с прыжка и получившего тяжелую травму, выписали из больницы
Евгения Семененко, сорвавшегося с прыжка и получившего тяжелую травму, выписали из больницы
Об этом спортсмен сообщил в своих соцсетях.
«Я дома! Спасибо всем за такую поддержку! До встречи, «не снимайте с меня коньки...» — подписал он соответствующее фото.
Напомним, на шоу Семененко упал, ударившись головой об лёд, после исполнения прыжка в четыре оборота. Несколько раз он пытался встать, чтобы продолжить выступление, но не смог и рухнул на сидящих в первом ряду зрителей. Со льда его унесли на носилках. Евгений был в сознании.