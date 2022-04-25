Каллас на встрече с канцлером Германии: нам нужно большее присутствие НАТО

Премьер-министр Кая Каллас рассказала канцлеру Шольцу об общих целях, согласованных на прошлой неделе премьер-министрами трех стран Балтии к саммиту НАТО в Мадриде.

«Их реализация поможет укрепить безопасность нашего региона. Мы надеемся, что Германия поддержит наше видение — в основе его лежит то, что нашему региону необходимо значительно большее присутствие НАТО в небе, на суше и на море», — сказал Каллас.

Премьер-министр поблагодарила канцлера Шольца за ведущую роль Германии в обеспечении безопасности стран Балтии. Германия входит в состав боевой группы НАТО в Литве с 2017 года и увеличила свое присутствие там до более чем 900 солдат. Германия также защищает наше небо в Эмари и Шяуляе, участвуя в Балтийской миссии воздушной безопасности.

На встрече премьер-министр Каллас подчеркнула необходимость сохранения полной изоляции России. «Война Кремля против Украины — это нападение на человечество, и возврата к прежним отношениям с Россией быть не может. Кардинальное изменение отношений с Россией должно быть подтверждено черным по белому на уровне НАТО и Евросоюза», — отметила она.

По словам Каллас, Германия приняла важные решения об оказании военной помощи Украине, но пока ужасы в Украине продолжаются, сделано еще недостаточно.

Каллас также подчеркнула, что Евросоюз не может молча наблюдать за разрушением украинского государства и народа. «Нам нужны быстрые решения. Следующий пакет санкций должен касаться нефти и газа. Как покупатель Европа имеет влияние», — сказала Каллас.

Премьер-министр также подняла вопрос о создании резервного счета, который позволил бы сократить финансирование российской военной машины, послать России четкий сигнал о том, что она заплатит за каждый разрушенный дом, мост и дорогу, и отложить деньги на восстановление Украины.

Двустороннее сотрудничество Эстонии с Германией для помощи Украине работает хорошо. «Полевой госпиталь, подаренный Украине в качестве совместного проекта, активно эксплуатируется. Мы хотим реализовать новые подобные проекты в сотрудничестве с Германией», — сказала Каллас.