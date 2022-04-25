Кылварт защищает главреда "Столицы": город не контролирует личные аккаунты своих сотрудников в соцсетях

По оценке реформистов, Чаплыгин не раз привлекал к себе внимание прокремлевской риторикой и за годы работы в "Столице" стал "сторожевым псом" на российских пропагандистских каналах.

Кылварт ответил, что не видит проблемы в личности Чаплыгина. По словам мэра, в "Столице" нет прокремлевского контента. Городские власти, по словам мэра, не будут проверять, что в разное время писали в своих аккаунтах в соцсетях городские служащие.