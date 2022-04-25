Кылварт защищает главреда "Столицы": город не контролирует личные аккаунты своих сотрудников в соцсетях

Фракция Партии реформ в горсобрании Таллинна обратилась к мэру Михаилу Кылварту с просьбой уволить главного редактора печатного органа горуправы - газеты «Столица» - Александра Чаплыгина, пишет Postimees.
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По оценке реформистов, Чаплыгин не раз привлекал к себе внимание прокремлевской риторикой и за годы работы в "Столице" стал "сторожевым псом" на российских пропагандистских каналах.