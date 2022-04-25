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Эстония ввела запрет на въезд Филиппу Киркорову и Полине Гагариной

Брита-Мария Алас
Эстония ввела запрет на въезд Филиппу Киркорову и Полине Гагариной
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MOSCOW, RUSSIA  NOVEMBER 15, 2021: Singer Filipp Kirkorov attends Tatler Debutantes Ball 2021, at the Pashkov House. Mikhail Tereshchenko/TASS
MOSCOW, RUSSIA  NOVEMBER 15, 2021: Singer Filipp Kirkorov attends Tatler Debutantes Ball 2021, at the Pashkov House. Mikhail Tereshchenko/TASS Фото: Mikhail Tereshchenko

Эстония на пять лет запретила въезд российским артистам Филиппу Киркорову и Полине Гагариной, пишет Postimees.

На прошлой неделе правительство сообщило, что, хотя специальный список запретных артистов не будет составляться, оно поддерживает принцип, согласно которому в Эстонии не место поддерживающим российскую агрессию и действия Путина исполнителям из России и Беларуси. МВД при необходимости пообещал вводить индивидуальные запреты на въезд.

Гагарина и Киркоров планировали в этом году выступить в ледовом холле Тондираба в Таллинне.

Таллиннская горуправа 9 апреля приняла принципальное решение не сдавать ледовой холл Тондираба в аренду для концерта пропутинского российского певца Филиппа Киркорова. Шоу Гагариной должно было состояться в сентябре.

«На войне все черно-белое. Есть государство, которое напало на другое государство. Есть путинский режим, который убивает невинных мирных жителей. Все, кто это оправдывают, находятся на черной стороне», - пояснила ранее позицию правительства премьер-министр Кая Каллас (Партия реформ).

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