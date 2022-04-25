Эстония ввела запрет на въезд Филиппу Киркорову и Полине Гагариной

На прошлой неделе правительство сообщило, что, хотя специальный список запретных артистов не будет составляться, оно поддерживает принцип, согласно которому в Эстонии не место поддерживающим российскую агрессию и действия Путина исполнителям из России и Беларуси. МВД при необходимости пообещал вводить индивидуальные запреты на въезд.

Гагарина и Киркоров планировали в этом году выступить в ледовом холле Тондираба в Таллинне.

Таллиннская горуправа 9 апреля приняла принципальное решение не сдавать ледовой холл Тондираба в аренду для концерта пропутинского российского певца Филиппа Киркорова. Шоу Гагариной должно было состояться в сентябре.