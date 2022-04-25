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Карис поздравил Макрона с переизбранием

BNS
Карис поздравил Макрона с переизбранием
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Президент Франции Эмманюэль Макрон.
Президент Франции Эмманюэль Макрон. Фото: Ludovic Marin

Президент Алар Карис поздно вечером в воскресенье поздравил президента Франции Эмманюэля Макрона с переизбранием.

Карис поздравил Макрона с результатами выборов, опубликовав твит на французском.

«Франция и Эстония — очень близкие союзники, мы защищаем одинаковые ценности в НАТО и ЕС. Желаю вам успехов в течение нового президентского срока!» - написал Карис.

Президент Франции Эмманюэль Макрон во втором туре президентских выборов одержал победу над правой популисткой Марин Ле Пен и были избран на второй срок.

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