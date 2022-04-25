19 апреля полиция задержала 34-летнего мужчину, которому было затем предъявлено подозрение в совершении взрыва и подготовке к распространению наркотиков, пишет Tartu Postimees.
Варщик метамфетамина устроил взрыв и пожар в жилом доме
Мужчина, который в прошлом неоднократно наказывался в уголовном порядке, был взят под стражу с разрешения суда.
По словам прокурора Лыунаской окружной прокуратуры Юлле Хырак, на основании собранных доказательств мужчине предъявлено подозрение в том, что в ночь на 16 апреля он изготовлял метамфетамин в подвале многоквартирного дома на улице Мыйзавахе.
Согласно подозрению, смешивание химикатов привело ко взрыву и пожару, создав в ночное время опасность для жизни и здоровья жильцов многоквартирного дома.
«Это яркий пример того, как для изготовления наркотиков используются опасные химические вещества, которые могут даже взорваться при неправильном обращении. К счастью, из-за вызванного взрывом пожара и образовавшихся при горении химикатов паров не пострадал никто, кроме самого», — сказала Хырак.