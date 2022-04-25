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Варщик метамфетамина устроил взрыв и пожар в жилом доме

Tartu Postimees
Варщик метамфетамина устроил взрыв и пожар в жилом доме
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Амфетамин. Фото иллюстративное.
Амфетамин. Фото иллюстративное. Фото: Politsei

19 апреля полиция задержала 34-летнего мужчину, которому было затем предъявлено подозрение в совершении взрыва и подготовке к распространению наркотиков, пишет Tartu Postimees.

Мужчина, который в прошлом неоднократно наказывался в уголовном порядке, был взят под стражу с разрешения суда.

По словам прокурора Лыунаской окружной прокуратуры Юлле Хырак, на основании собранных доказательств мужчине предъявлено подозрение в том, что в ночь на 16 апреля он изготовлял метамфетамин в подвале многоквартирного дома на улице Мыйзавахе.

Согласно подозрению, смешивание химикатов привело ко взрыву и пожару, создав в ночное время опасность для жизни и здоровья жильцов многоквартирного дома.

«Это яркий пример того, как для изготовления наркотиков используются опасные химические вещества, которые могут даже взорваться при неправильном обращении. К счастью, из-за вызванного взрывом пожара и образовавшихся при горении химикатов паров не пострадал никто, кроме самого», — сказала Хырак.

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