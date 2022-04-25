Варщик метамфетамина устроил взрыв и пожар в жилом доме

Мужчина, который в прошлом неоднократно наказывался в уголовном порядке, был взят под стражу с разрешения суда.

По словам прокурора Лыунаской окружной прокуратуры Юлле Хырак, на основании собранных доказательств мужчине предъявлено подозрение в том, что в ночь на 16 апреля он изготовлял метамфетамин в подвале многоквартирного дома на улице Мыйзавахе.

Согласно подозрению, смешивание химикатов привело ко взрыву и пожару, создав в ночное время опасность для жизни и здоровья жильцов многоквартирного дома.