ФСБ сообщила о предотвращении покушения на Соловьева. Подозревают Украину

По информации ФСБ, потенциальные нападавшие задержаны и уже дают показания.

У них обнаружены коктейли Молотова, 6 пистолетов ПМ, обрез охотничьего ружья, граната РГД-5, более тысячи патронов, наркотические средства, поддельные украинские паспорта, националистическая литература и атрибутика, сообщает РИА "Новости".

"Члены преступной группы дают признательные показания о подготовке убийства Соловьева, после которого они планировали скрыться за рубежом", отмечает издание.

С комментарием по поводу покушения в понедельник выступил и президент России Владимир Путин.

"Сегодня утром органами Федеральной службы безопасности пресечена деятельность террористической группы, которая планировала нападение и убийство одного из известных российских журналистов", - заявил он на коллегии Генпрокуратуры РФ.