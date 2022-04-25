Пн, 25.04.2022
Погода
Контакты
Реклама
Рассылка
EST
UKR
ENG
Otsing

СМИ: Финляндия и Швеция готовятся подать заявку в НАТО в мае

rus.postimees.ee
СМИ: Финляндия и Швеция готовятся подать заявку в НАТО в мае
Facebook LinkedIn OK Twitter
Comments
Генеральный секретарь Североатлантического альянса (НАТО) Йенс Столтенберг.
Генеральный секретарь Североатлантического альянса (НАТО) Йенс Столтенберг. Фото: Kenzo Tribouillard

Финляндия и Швеция могут подать заявку на членство в Североатлантическом альянсе одновременно, пишет Yle со ссылкой на газета Iltalehti

 

Шведское правительство попросило финских коллег замедлить процесс вступления в НАТО, чтобы стороны могли одновременно объявить о готовности присоединиться к альянсу.

Газета делает вывод, что о заявке может быть объявлено после 16 мая. На 17-18 мая запланирована поездка президента Саули Ниинисте в Швецию по приглашению короля Швеции Карла XVI Густава.

Шведская газета Dagens Nyheter сегодня сообщила, что Финляндия притормозит процесс по НАТО, чтобы синхронизироваться со Швецией.

Ключевые слова
Наверх