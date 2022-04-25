СМИ: Финляндия и Швеция готовятся подать заявку в НАТО в мае

Шведское правительство попросило финских коллег замедлить процесс вступления в НАТО, чтобы стороны могли одновременно объявить о готовности присоединиться к альянсу.

Газета делает вывод, что о заявке может быть объявлено после 16 мая. На 17-18 мая запланирована поездка президента Саули Ниинисте в Швецию по приглашению короля Швеции Карла XVI Густава.