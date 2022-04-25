Пн, 25.04.2022
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Фото ⟩ Осторожно: в Хааберсти произошло обширное проседание грунта

Маргус Паалисте
Осторожно: в Хааберсти произошло обширное проседание грунта
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На участке Мяэкюла, 17 в Астангу, район Хааберсти, произошло опасное проседание грунта, сообщила районная управа. На этой местности необходимо соблюдать осторожность.

По словам старейшины Хааберсти Олега Сильянова, вдоль участка Мяэкюла, 17 есть тропа, по которой местные жители любят гулять.

«Оседание почвы в основном произошло рядом с пешеходной дорожкой, и пешеходная тропа на данный момент еще есть, но почва местами провалилась и под тропой. Поскольку дальнейшее проседание грунта не исключено, как и обрушение дорожки, пешеходы в этом районе должны быть предельно осторожны и не ходить по этому участку тропы», — сказал Сильянов и поблагодарил бдительного гражданина, который проинформировал управу об инциденте.

Старейшина отметил, что причины проседания грунта пока неизвестны.

«Районная управа обозначила место проседания лентами и связались с собственником объекта, который уже побывал на месте. Собственник пообещал принять меры и обезопасить территорию, а также привлечь специалистов Департамента окружающей среды», — сказал Сильянов, добавив, что опасная зона с уже просевшим грунтом может достигать в размере 500 квадратных метров.

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