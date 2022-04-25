Фото ⟩ Осторожно: в Хааберсти произошло обширное проседание грунта

«Оседание почвы в основном произошло рядом с пешеходной дорожкой, и пешеходная тропа на данный момент еще есть, но почва местами провалилась и под тропой. Поскольку дальнейшее проседание грунта не исключено, как и обрушение дорожки, пешеходы в этом районе должны быть предельно осторожны и не ходить по этому участку тропы», — сказал Сильянов и поблагодарил бдительного гражданина, который проинформировал управу об инциденте.