На участке Мяэкюла, 17 в Астангу, район Хааберсти, произошло опасное проседание грунта, сообщила районная управа. На этой местности необходимо соблюдать осторожность.
Фото ⟩ Осторожно: в Хааберсти произошло обширное проседание грунта
По словам старейшины Хааберсти Олега Сильянова, вдоль участка Мяэкюла, 17 есть тропа, по которой местные жители любят гулять.
«Оседание почвы в основном произошло рядом с пешеходной дорожкой, и пешеходная тропа на данный момент еще есть, но почва местами провалилась и под тропой. Поскольку дальнейшее проседание грунта не исключено, как и обрушение дорожки, пешеходы в этом районе должны быть предельно осторожны и не ходить по этому участку тропы», — сказал Сильянов и поблагодарил бдительного гражданина, который проинформировал управу об инциденте.
Старейшина отметил, что причины проседания грунта пока неизвестны.
«Районная управа обозначила место проседания лентами и связались с собственником объекта, который уже побывал на месте. Собственник пообещал принять меры и обезопасить территорию, а также привлечь специалистов Департамента окружающей среды», — сказал Сильянов, добавив, что опасная зона с уже просевшим грунтом может достигать в размере 500 квадратных метров.