Владельца этого велосипеда просят связаться с полицией

Веб-полицейский Владлен Яковлев написал в Facebook, что у полиции есть основания полагать, что этот велосипед был у кого-то украден: «Просим владельца или того, кто его знает, связаться со мной для получения дальнейших инструкций, написав в Facebook Messenger или по электронной почте vladlen.jakovlev@politsei.ee».