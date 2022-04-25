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Владельца этого велосипеда просят связаться с полицией

rus.postimees.ee
Владельца этого велосипеда просят связаться с полицией
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Полиция ищет владельца этого велосипеда.
Полиция ищет владельца этого велосипеда. Фото: Politsei ja piirivalveamet

Служба ведения производства Ляэне-Харьюсского отделения полиции ищет владельца велосипеда, изображенного на фотографии.

Веб-полицейский Владлен Яковлев написал в Facebook, что у полиции есть основания полагать, что этот велосипед был у кого-то украден: «Просим владельца или того, кто его знает, связаться со мной для получения дальнейших инструкций, написав в Facebook Messenger или по электронной почте vladlen.jakovlev@politsei.ee».

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