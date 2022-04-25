Служба ведения производства Ляэне-Харьюсского отделения полиции ищет владельца велосипеда, изображенного на фотографии.
Владельца этого велосипеда просят связаться с полицией
Владельца этого велосипеда просят связаться с полицией
Веб-полицейский Владлен Яковлев написал в Facebook, что у полиции есть основания полагать, что этот велосипед был у кого-то украден: «Просим владельца или того, кто его знает, связаться со мной для получения дальнейших инструкций, написав в Facebook Messenger или по электронной почте vladlen.jakovlev@politsei.ee».