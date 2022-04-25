В Ласнамяэ пройдут инфодни для квартирных товариществ

«В рамках информационных дней можно будет обсудить вопросы, которые чаще всего являются для квартирных товариществ проблемными. Участие в мероприятии также обеспечит должную готовность справиться с проблемами, которые могут возникнуть в будущем. Мы очень ценим наше сотрудничество с квартирными товариществами и предлагает обсудить темы, которые будут полезны как для начинающих, так и для более опытных председателей», – сообщила старейшина Ласнамяэ Юлианна Юрченко.