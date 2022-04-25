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В Риге таксист Bolt за волосы вытащил из машины пассажирку, защищая гимн России

rus.tvnet.lv
В Риге таксист Bolt за волосы вытащил из машины пассажирку, защищая гимн России
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Такси Bolt. Иллюстративное фото
Такси Bolt. Иллюстративное фото Фото: Sander Ilvest

Вечером в воскресенье, 24 апреля в Риге девушка села в такси Bolt, в котором звучал гимн России, а затем и русские песни. Пассажирка попросила выключить музыку. Водитель якобы грубо вытащил девушку из машины. Рижское Земгальское отделение Рижского регионального управления Государственной полиции (VP) начало проверку, сообщила TVNET представитель Госполиции Гита Гжибовска.

Из-за политических разногласий в Риге в ночь на воскресенье вспыхнул конфликт между водителем такси Bolt и девушкой-пассажиром, которая выложила видео окончания конфликта в Instagram. Она говорит, что хотела, чтобы водитель, у которого в машине звучал российский гимн, а позже и другая русская музыка, переключил канал.

Водитель сначала никак не реагировал, а потом заявил, что это его машина и его правила, и в конце концов остановил машину, после чего грубо вытащил девушку за волосы и повалил на землю.

В Государственной полиции TVNET ответили, что на данный момент Земгальское отделение Рижского регионального управления Государственной полиции, в ведении которого находится территория, где произошел конфликт, не получило заявления по этому делу, но тем не менее уже начата проверка случая.

TVNET поговорил с Раймондом Берзиньшем, региональным менеджером Bolt в Латвии, который сообщил, что компания связалась с водителем и отказала ему в возможности работать с приложением Bolt. «Нам очень жаль, что клиент столкнулся с такой ситуацией - Bolt никоим образом не поддерживает насилие, и такое поведение водителя неприемлемо. Мы немедленно связались с водителем и заблокировали ему доступ к приложению Bolt. В данном случае мы полностью возместили клиенту стоимость поездки и выразили готовность всячески сотрудничать с клиентом и полицией», - сказал Раймонд Берзиньш.

Представитель Bolt также указал, что большинство водителей компании работают в одном из автопарков или индивидуально.

Перед началом сотрудничества с Bolt каждый водитель должен пройти обучение, которое знакомит его с условиями сотрудничества, а также с тем, как работать с заказчиком.

«К сожалению, в данном случае имело место нарушение правил Bolt. Это возможно не только в пассажирском транспорте, но и в повседневной жизни, поэтому водитель уже заблокирован», - заявили в компании.

В случаях, когда под угрозой находится здоровье или безопасность человека, жителей Латвии призывают обращаться в Государственную полицию. Клиенты Bolt также имеют доступ к службе поддержки круглосуточно, без выходных, а связаться со службой можно через профиль клиента в приложении (выбрав соответствующий заказ).

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