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Объявлен тендер по проведению оценки эстонско-российских приграничных участков

BNS
Объявлен тендер по проведению оценки эстонско-российских приграничных участков
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Граница между деревнями Поповитса и Дубки.
Граница между деревнями Поповитса и Дубки. Фото: Eero Vabamägi

Департамент полиции и погранохраны (PPA) объявил конкурс по госпоставкам для проведения оценочных работ участков недвижимости на временной эстонско-российской контрольной линии или близ нее.

Департамент полиции и погранохраны объявил о проведении госзакупки на выполнение работ по оценке частной недвижимости на эстонско-российской временной контрольной линии или вблизи нее.

Департамент ставит целью начать на основании экспертных оценок переговоры с собственниками недвижимости о частичном отчуждении земли в собственность государства для строительства инфраструктуры приграничной полосы, говорится в извещении о тендере.

Протяженность первого участка составляет 136 км от деревни Парму в Вырумаа до деревни Поповитса в Пыльвамаа. Оцениваемые участки недвижимости расположены преимущественно в труднопроходимой местности.

Протяженность второго участка 76 км от реки Нарвы у деревни Васкнарва до города Нарва-Йыэсуу. Оцениваемая недвижимость расположена преимущественно в доступном месте на берегу реки Нарвы.

Предпочтительная стоимость закупки составляет 160 000 евро. Предложения можно подавать до второй половины дня 30 мая. Контракт будет заключен на четыре года.

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