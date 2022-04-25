Департамент полиции и погранохраны (PPA) объявил конкурс по госпоставкам для проведения оценочных работ участков недвижимости на временной эстонско-российской контрольной линии или близ нее.
Объявлен тендер по проведению оценки эстонско-российских приграничных участков
Департамент полиции и погранохраны объявил о проведении госзакупки на выполнение работ по оценке частной недвижимости на эстонско-российской временной контрольной линии или вблизи нее.
Департамент ставит целью начать на основании экспертных оценок переговоры с собственниками недвижимости о частичном отчуждении земли в собственность государства для строительства инфраструктуры приграничной полосы, говорится в извещении о тендере.
Протяженность первого участка составляет 136 км от деревни Парму в Вырумаа до деревни Поповитса в Пыльвамаа. Оцениваемые участки недвижимости расположены преимущественно в труднопроходимой местности.
Протяженность второго участка 76 км от реки Нарвы у деревни Васкнарва до города Нарва-Йыэсуу. Оцениваемая недвижимость расположена преимущественно в доступном месте на берегу реки Нарвы.
Предпочтительная стоимость закупки составляет 160 000 евро. Предложения можно подавать до второй половины дня 30 мая. Контракт будет заключен на четыре года.