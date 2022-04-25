Объявлен тендер по проведению оценки эстонско-российских приграничных участков

Департамент полиции и погранохраны объявил о проведении госзакупки на выполнение работ по оценке частной недвижимости на эстонско-российской временной контрольной линии или вблизи нее.

Департамент ставит целью начать на основании экспертных оценок переговоры с собственниками недвижимости о частичном отчуждении земли в собственность государства для строительства инфраструктуры приграничной полосы, говорится в извещении о тендере.

Протяженность первого участка составляет 136 км от деревни Парму в Вырумаа до деревни Поповитса в Пыльвамаа. Оцениваемые участки недвижимости расположены преимущественно в труднопроходимой местности.

Протяженность второго участка 76 км от реки Нарвы у деревни Васкнарва до города Нарва-Йыэсуу. Оцениваемая недвижимость расположена преимущественно в доступном месте на берегу реки Нарвы.