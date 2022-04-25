Повредивший орден на груди Бронзового солдата вандал пойман

Утром 18 апреля полиция получила сообщение о том, что был поврежден орден на груди Бронзового солдата в Таллинне. В ходе просмотра записи с камер видеонаблюдения удалось выяснить, что акт вандализма был совершен поздно вечером 12 апреля. На данный момент вандал задержан, им оказался 31-летний мужчина. Его ждет штраф или до года лишения свободы.