Утром 18 апреля полиция получила сообщение о том, что был поврежден орден на груди Бронзового солдата в Таллинне. В ходе просмотра записи с камер видеонаблюдения удалось выяснить, что акт вандализма был совершен поздно вечером 12 апреля. На данный момент вандал задержан, им оказался 31-летний мужчина. Его ждет штраф или до года лишения свободы.
Повредивший орден на груди Бронзового солдата вандал пойман
Повредивший орден на груди Бронзового солдата вандал пойман
«По ходатайству прокурора дело будет решаться в суде в рамках уголовного дела, точное наказание станет известно после оглашения приговора. Согласно Уголовному кодексу за такое деяние предусмотрен штраф или до года лишения свободы», - пояснила руководитель производственной службы Ида-Харьюского отделения Инна Тоатер.
По ее словам, мужчина сознался в содеянном и раскаялся. «Понятно, что агрессия России в Украине может эмоционально задеть человек, однако вандализм в отношении памятника - неверный способ выразить свое отношение, для этого есть множество других законных путей», - сказала Тоатер.
Уголовное дело было возбуждено по статье об осквернении памяти умерших.
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