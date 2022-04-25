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Повредивший орден на груди Бронзового солдата вандал пойман

Маргус Паалисте
Повредивший орден на груди Бронзового солдата вандал пойман
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Pronkssõdurit rüüstati 12. aprilli hilisõhtul
Pronkssõdurit rüüstati 12. aprilli hilisõhtul Фото: Konstantin Sednev

Утром 18 апреля полиция получила сообщение о том, что был поврежден орден на груди Бронзового солдата в Таллинне. В ходе просмотра записи с камер видеонаблюдения удалось выяснить, что акт вандализма был совершен поздно вечером 12 апреля. На данный момент вандал задержан, им оказался 31-летний мужчина. Его ждет штраф или до года лишения свободы.

«По ходатайству прокурора дело будет решаться в суде в рамках уголовного дела, точное наказание станет известно после оглашения приговора. Согласно Уголовному кодексу за такое деяние предусмотрен штраф или до года лишения свободы», - пояснила руководитель производственной службы Ида-Харьюского отделения Инна Тоатер.

По ее словам, мужчина сознался в содеянном и раскаялся. «Понятно, что агрессия России в Украине может эмоционально задеть человек, однако вандализм в отношении памятника - неверный способ выразить свое отношение, для этого есть множество других законных путей», - сказала Тоатер.

Уголовное дело было возбуждено по статье об осквернении памяти умерших.

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