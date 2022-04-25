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Выдавший себя за работника банка мошенник лишил пожилую жительницу Ания 9600 евро

BNS
Выдавший себя за работника банка мошенник лишил пожилую жительницу Ания 9600 евро
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Иллюстративное фото.
Иллюстративное фото. Фото: Elmo Riig

Выдавший себя за работника банка мошенник лишил пожилую жительницу Ания 9600 евро.

Проживающая в волости Ания 63-летняя женщина сообщила в полицию, что нашла в интернете рекламу банка Swedbank, зарегистрировалась, а затем ей позвонил представившийся работником банка человек, сообщила в понедельник пресс-служба Департамента полиции и погранохраны.

Под руководством звонившего женщина ввела свои коды Smart-ID, а затем с ее счета пропали 9600 евро.

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