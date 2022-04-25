Выдавший себя за работника банка мошенник лишил пожилую жительницу Ания 9600 евро.

Проживающая в волости Ания 63-летняя женщина сообщила в полицию, что нашла в интернете рекламу банка Swedbank, зарегистрировалась, а затем ей позвонил представившийся работником банка человек, сообщила в понедельник пресс-служба Департамента полиции и погранохраны.