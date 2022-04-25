Выдавший себя за работника банка мошенник лишил пожилую жительницу Ания 9600 евро.
Выдавший себя за работника банка мошенник лишил пожилую жительницу Ания 9600 евро
Выдавший себя за работника банка мошенник лишил пожилую жительницу Ания 9600 евро
Проживающая в волости Ания 63-летняя женщина сообщила в полицию, что нашла в интернете рекламу банка Swedbank, зарегистрировалась, а затем ей позвонил представившийся работником банка человек, сообщила в понедельник пресс-служба Департамента полиции и погранохраны.
Под руководством звонившего женщина ввела свои коды Smart-ID, а затем с ее счета пропали 9600 евро.