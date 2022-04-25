Пострадали дети от 7 до 16 лет: в Латвии будут судить серийного педофила

Отдел по борьбе с особо тяжкими и серийными преступлениями бюро уголовной полиции Видземского регионального управления передал в прокуратуру для начала уголовного преследования уголовное дело о преступлениях против нравственности и половой неприкосновенности. Полученные в ходе расследования данные свидетельствуют о 41 преступном деянии, совершенном мужчиной 1991 года рождения.

В ходе расследования установлено, что мужчина причастен к 16 эпизодам, в которых пострадали дети в возрасте от 7-16 лет. Подозреваемый начинал общение с детьми в социальных сетях.

Уголовный процесс против него начат по ст. 161, ч. 1 и ч. 2 ст. 162.1, ч. 2, ч. 3 и ч. 4 ст. 166, ч. 3 ст. 159 и ч. 4 ст. 160 Уголовного закона Латвии. Во время досудебного расследования с 2021 года подозреваемый находился под арестом.