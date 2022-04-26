Кубитс: Шевчуку будет только спокойнее, если его не станут в ближайший год звать в Эстонию с концертами

- Вчера стало известно, что с 22 апреля Филиппу Киркорову запрещен въезд в Эстонию. Запрет действует до апреля 2027 года. Помимо Киркорова, пятилетний запрет на въезд был установлен и для певицы Полины Гагариной. Это на самом деле только пятилетний запрет, или, быть может, пожизненный? Ведь даже после победы Украины в войне вряд ли Киркоров и Гагарина когда-нибудь извинятся за свою поддержку режима Путина. Можно ли их будет когда-нибудь «реабилитировать»?

- Творческие люди часто с легкостью меняют свои взгляды. Все мы видели, как Анна Нетребко быстро отреагировала на появившиеся плохие перспективы для ее карьеры. Сначала она делала одни заявления, потом немного подумала и стала говорить уже совершенно другое. Так что от творческих людей можно ожидать чего угодно. Я вообще не исключаю, что очень многие из тех людей, кто, быть может, не агрессивно, а молчаливо поддерживает войну, со временем получат возможность вернуться на какие-то европейские сцены. Не знаю, какой срок для этого потребуется.

Здесь нужно иметь в виду, что мы сейчас больше говорим об этом сквозь призму двусторонних российско-эстонских отношений. Но есть еще и фактор третьей стороны, Украины. И министр культуры Украины, и вообще украинское общество не то чтобы требуют, но настоятельно просят мировую общественность не пускать определенных российских культурных деятелей на международные площадки. Поэтому если какие-то артисты снова получат формальную возможность выступать в Эстонии через несколько лет, риск отмены их концертов будет оставаться всегда. Так как, например, то же украинское общественное мнение все равно сможет организовывать давление.

- В первой половине апреля с интервалом в один день в Таллинне было заявлено проведение двух концертов, группы «Ляпис Трубецкой», можно сказать, заново собравшейся ради того, чтобы оказывать поддержку ставшей жертвой российской агрессии Украине, и группы «Руки вверх», которая не только предельно лояльна путинскому режиму, но и неоднократно ездила с концертами в последние годы в Крым и даже в так называемые «народные республики». Сейчас приезд группы «Руки вверх» в Эстонию, после принятого правительством решения, наверное, уже невозможен, но вы предложили заморозить все культурные отношения с Россией как минимум на год, чтобы не оставить даже малейшей возможности выступить здесь тем российским артистам или деятелям культуры, которые если даже не поддерживают, то и не осуждают войну. Можно ли делать исключения для каких-то артистов, чья антивоенная и проукраинская позиции очевидны?