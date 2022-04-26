Студия Postimees: может ли быть введено эмбарго на российскую культуру?

- Вчера стало известно, что с 22 апреля Филиппу Киркорову запрещен въезд в Эстонию, который действует до апреля 2027 года. Помимо Киркорова, 5-летний запрет на въезд был установлен для певицы Полины Гагариной. Это на самом деле только 5-летний запрет, или, быть может, пожизненный? Вряд ли Киркоров и Гагарина когда-нибудь извинятся за свою поддержку режима Путина; можно ли будет их когда-нибудь «реабилитировать»?

- Иван Ургант и Максим Галкин сейчас выступают против войны, но долгое время были суперзвездами телеканалов, занимавшихся самой гнусной пропагандой, Чулпан Хаматова переехала в Ригу и тоже выступает против войны, но не так давно призывала голосовать за Путина, Андрей Макаревич с удовольствием проводил время с Дмитрием Медведевым, Борис Гребенщиков приятельствовал с Владиславом Сурковым. Достаточно ли для того, чтобы сейчас благожелательно воспринимать какого-то российского артиста, знать о его нынешней подчеркнуто антивоенной и антипутинской позиции? Или же никогда не стоит забывать о том, кто и что раньше говорил и делал?

- Каннский кинофестиваль в этом году сделал одной из главных своих тем поддержку Украины, но оргкомитет главного кинофорума мира подвергают критике за то, что на фестиваль допущено российское кино, в том числе и в главный конкурс, в котором покажут новый фильм Кирилла Серебренникова. Каннский оргкомитет оправдывается тем, что у Серебренникова репутация жертвы путинского режима и что он по сфабрикованным обвинениям очень долго сидел в РФ под домашним арестом. Можно ли допускать российскую культуру на международные площадки, если речь идет о произведениях авторства, условно говоря, «несогласных»?