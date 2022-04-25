Пн, 25.04.2022
Погода
Контакты
Реклама
Рассылка
EST
UKR
ENG
Otsing

Финансовая инспекция предостерегает от пользования услугами Roitok company OÜ

BNS
Финансовая инспекция предостерегает от пользования услугами Roitok company OÜ
Facebook LinkedIn OK Twitter
Comments
Фото иллюстративное.
Фото иллюстративное. Фото: Christian Dubovan/ Unsplash

Финансовая инспекция предостерегает от пользования услугами занимающегося управлением малых фондов предприятия Roitok company OÜ.

Зарегистрированное в Эстонии предприятие не представило, как того требует закон, требуемые в соответствии с проведением надзора отчеты, сообщила в понедельник пресс-служба инспекции.

Бенефициарами Roitok company OÜ являются имеющий 83,5 процента паев Андрий Нешев и имеющий 16,5 процента Наройе Хохман.

Список компаний, имеющих лицензии финансовой инспекции или имеющих право на оказание финансовых трансграничных услуг, доступен на веб-сайте инспекции.

Ключевые слова
Наверх