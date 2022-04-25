Финансовая инспекция предостерегает от пользования услугами занимающегося управлением малых фондов предприятия Roitok company OÜ.
Финансовая инспекция предостерегает от пользования услугами Roitok company OÜ
Финансовая инспекция предостерегает от пользования услугами Roitok company OÜ
Зарегистрированное в Эстонии предприятие не представило, как того требует закон, требуемые в соответствии с проведением надзора отчеты, сообщила в понедельник пресс-служба инспекции.
Бенефициарами Roitok company OÜ являются имеющий 83,5 процента паев Андрий Нешев и имеющий 16,5 процента Наройе Хохман.
Список компаний, имеющих лицензии финансовой инспекции или имеющих право на оказание финансовых трансграничных услуг, доступен на веб-сайте инспекции.
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