Пн, 25.04.2022
Погода
Контакты
Реклама
Рассылка
EST
UKR
ENG
Otsing

Ряд маршрутов уездного общественного транспорта могут закрыть из-за подорожания топлива

Rus.err.ee
Ряд маршрутов уездного общественного транспорта могут закрыть из-за подорожания топлива
Facebook LinkedIn OK Twitter
Comments
Фото иллюстративное.
Фото иллюстративное. Фото: Ain Liiva

Бесплатному уездному общественному транспорту в этом году необходимо дополнительное финансирование из-за подорожавшего топлива. И если в крупных городах Эстонии эти деньги могут быть найдены в бюджетах местных самоуправлений, то региональные центры общественного транспорта уже прорабатывают варианты закрытия некоторых маршрутов или сокращения их частоты, пишет Rus.ERR.

Исполнительный директор Северо-Эстонского центра общественного транспорта Андрус Нилиск сказал "Актуальной камере", что в этом году будет невозможно сохранить тот же объем перевозок дотируемого уездного общественного транспорта, что годом ранее. В каком порядке и где будет сокращаться бесплатный проезд на местных линиях, Нилиск затрудняется сказать. Имеется несколько вариантов сокращения расходов.

Подробнее тут.

Ключевые слова
Наверх