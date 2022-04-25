Бесплатному уездному общественному транспорту в этом году необходимо дополнительное финансирование из-за подорожавшего топлива. И если в крупных городах Эстонии эти деньги могут быть найдены в бюджетах местных самоуправлений, то региональные центры общественного транспорта уже прорабатывают варианты закрытия некоторых маршрутов или сокращения их частоты, пишет Rus.ERR.
Ряд маршрутов уездного общественного транспорта могут закрыть из-за подорожания топлива
Ряд маршрутов уездного общественного транспорта могут закрыть из-за подорожания топлива
Исполнительный директор Северо-Эстонского центра общественного транспорта Андрус Нилиск сказал "Актуальной камере", что в этом году будет невозможно сохранить тот же объем перевозок дотируемого уездного общественного транспорта, что годом ранее. В каком порядке и где будет сокращаться бесплатный проезд на местных линиях, Нилиск затрудняется сказать. Имеется несколько вариантов сокращения расходов.
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