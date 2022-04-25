Ряд маршрутов уездного общественного транспорта могут закрыть из-за подорожания топлива

Исполнительный директор Северо-Эстонского центра общественного транспорта Андрус Нилиск сказал "Актуальной камере", что в этом году будет невозможно сохранить тот же объем перевозок дотируемого уездного общественного транспорта, что годом ранее. В каком порядке и где будет сокращаться бесплатный проезд на местных линиях, Нилиск затрудняется сказать. Имеется несколько вариантов сокращения расходов.