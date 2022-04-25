Пн, 25.04.2022
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Число прибывающих через Россию украинских беженцев продолжает расти

Rus.err.ee
Число прибывающих через Россию украинских беженцев продолжает расти
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Украинские военные беженцы. Фото иллюстративное.
Украинские военные беженцы. Фото иллюстративное. Фото: Mihkel Maripuu

Из 33 000 беженцев, которые прибыли в Эстонию, 10 000 пересекли российскую границу. В основном это беженцы с оккупированных Россией территорий Украины, которые не могут выехать из страны другим путем, пишет Rus.ERR.

На данный момент только 10% прибывающих из России хотят остаться в Эстонии, остальные едут дальше в Европу или обратно в Украину. ​

«Если говорить о пересечении восточной границы, то сейчас мы обдумываем дальнейшие планы. Например, создать возможность сразу от границы отправлять людей дальше, например, в Варшаву, но пока нет конкретных договоренностей», - сказала руководитель группы кризисного штаба Мари Тикерпуу.

Решение будет принято на этой неделе.

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