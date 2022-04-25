Число прибывающих через Россию украинских беженцев продолжает расти

На данный момент только 10% прибывающих из России хотят остаться в Эстонии, остальные едут дальше в Европу или обратно в Украину. ​

«Если говорить о пересечении восточной границы, то сейчас мы обдумываем дальнейшие планы. Например, создать возможность сразу от границы отправлять людей дальше, например, в Варшаву, но пока нет конкретных договоренностей», - сказала руководитель группы кризисного штаба Мари Тикерпуу.