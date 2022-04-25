Из 33 000 беженцев, которые прибыли в Эстонию, 10 000 пересекли российскую границу. В основном это беженцы с оккупированных Россией территорий Украины, которые не могут выехать из страны другим путем, пишет Rus.ERR.
Число прибывающих через Россию украинских беженцев продолжает расти
Число прибывающих через Россию украинских беженцев продолжает расти
На данный момент только 10% прибывающих из России хотят остаться в Эстонии, остальные едут дальше в Европу или обратно в Украину.
«Если говорить о пересечении восточной границы, то сейчас мы обдумываем дальнейшие планы. Например, создать возможность сразу от границы отправлять людей дальше, например, в Варшаву, но пока нет конкретных договоренностей», - сказала руководитель группы кризисного штаба Мари Тикерпуу.
Решение будет принято на этой неделе.
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