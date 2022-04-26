Воспоминания ⟩ Бронзовая ночь в Кохтла-Ярве и Йыхви

Осмысление в обществе этих событий заняло немало времени, а история следующих лет без конца вынуждала вспоминать их и переосмысливать.

Помимо Таллинна, выступления против решения правительства, включавшие протесты мирные и культурные, но также и самую грязную часть этой истории - преступления, вандализм, мародерство и провокации - охватили несколько городов Эстонии, в которых преобладает русскоязычное население.

Об этом сейчас вспоминают меньше, чем о столичных событиях. Но важно помнить, что вне зависимости от того, были ли организаторы конкретных эпизодов правонарушений тех дней, большая часть жителей нашей страны реагировала на происходящее с тревогой, желая порядка и мира.

Последствия беспорядков. Автомобиль с разбитым стеклом на улице Кохтла-Ярве утром 28 апреля 2007 года. Фото: Aleksandr Škut

Так и моя личная Бронзовая ночь была для меня началом собственной небольшой миротворческой кампании. И к этому меня подтолкнуло не только мое окружение, но и сам город, в котором я встретил ту, горькой памяти, ночь.

Город Кохтла-Ярве, по моему личному ощущению, сложившемуся в детстве и юности, проведенных там, и укрепившемуся позже, является местом особенным. В отдалении от столицы, но зато с разнообразной промышленностью и хозяйством, являющийся домом для самых разных людей, пусть и тяжело перенесший бурные 1990-е, он располагает не делиться на своих и чужих.

Глядя на своих дедушку с бабушкой, которые посвятили свою жизнь медицине, на родителей, инженеров местных промышленных предприятий, на поколение, к которому я принадлежу, я не ощущал раскола в обществе.

Теперь я знаю, что самая свирепая ксенофобия чаще произрастает там, где она питается пропагандой и слухами и не опровергается личным опытом. На личном уровне люди делились для нас не на эстонцев и русских, а на друзей и людей неприятных, хороших специалистов и никчемных, достойных соседей и проблемных.

Позже я узнал о многих досадных инцидентов с представителями разных национальностей, проживающих в Кохтла-Ярве, и, к сожалению, надо признать, часть их имела системный характер, но все это не меняет картины того, что люди жили с людьми, любили, дружили, работали. Это впечатление усилилось утром 27 апреля.

Тогдашние события так сильно огорчили и впечатлили меня, что с тех пор сохранились сделанные мною на память записи и фотографии. Чтобы ничего не выдумывать, приведу текст целиком, в скобках мои свежие примечания.

Дневник от 2 мая 2007 года

«Мы оказались свидетелями начала беспорядков в Кохтла-Ярве, точнее, одного из его начал. Позже я узнал, что команды вредителей стартовали в разных местах в одно и то же время - в промежутке между 21 и 22 часами, причем как в Кохтла-Ярве, так и в Йыхви.

Разбитое окно в Ярвеской гимназии, 28 апреля 2007 года. Фото: Aleksandr Škut