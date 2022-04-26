Почему Европа не вводит эмбарго на нефть и газ из России. Не хочет или не может?

НПЗ Total во Франции Фото: AFP

США отказались от покупки нефти и газа у России, а Евросоюз пока нет. Одни говорят - не хочет, другие - не может. Судьба частичного или полного нефтяного эмбарго может проясниться уже на этой неделе. А вот с газом сложнее.

Америке проще Европы прожить без российских энергоносителей, поскольку она сама крупнейший в мире производитель нефти и газа, а российский импорт до запрета покрывал не более 8% потребления. Европа же еще с советских времен крепко связана путами нефте- и газопроводов с соседней Россией и покупает там около 40% всего газа и до 30% нефти и нефтепродуктов.

Только за два месяца войны ЕС заплатил России более 40 млрд евро за нефть и газ. Эти деньги смягчили удар западных санкций по сырьевой экономике России. Нефтегазовый сектор приносит ей до половины доходов бюджета и более половины экспорта, а 70% газа и 60% нефти и нефтепродуктов она продает как раз в Европу.

Поэтому европейское эмбарго - самая радикальная мера экономического принуждения Владимира Путина к миру из оставшихся в резерве у Запада. Будет ли она задействована, зависит от хода войны в Украине и от готовности ЕС пойти на серьезные расходы, чреватые экономическим кризисом и социальными потрясениями.

Евросоюз уже обязался отказаться к осени от российского угля, а к концу года хочет сократить импорт российского газа на две трети. Да и в целом Еврокомиссия еще в прошлом году набросала план будущего без "Газпрома", правда тогда ее заботило глобальное потепление, а не танковый бросок Кремля к восточным границам ЕС.

Но даже теперь, когда климатические угрозы усугубились военными, призывы немедленно отказаться от нефти и газа из России не находят отклика у некоторых из 27 стран ЕС. А для санкций необходимо единодушие.

Очередной, шестой по счету, санкционный пакет ЕС начнет обсуждать уже на этой неделе. В нем вряд ли будут ограничения на импорт газа, но вполне возможно нефтяное эмбарго. Однако, как и в случае с углем, оно не будет тотальным и моментальным. Пока что рассматривается постепенное снижение закупок и целый набор возможных инструментов достижения этой цели: от прямого запрета до дополнительной пошлины или санкций против танкерного флота.

Цель - лишить Россию денег на войну, но избежать резкого скачка цен на нефть, поскольку он навредит самому Западу и грозит потрясениями небогатым странам, тогда как России позволит зарабатывать те же деньги на меньших объемах, что лишит ограничения смысла.