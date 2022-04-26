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Во время школьных каникул в парке Ряэгу состоится день детской йоги

rus.postimees.ee
Во время школьных каникул в парке Ряэгу состоится день детской йоги
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Фестиваль йоги в Хаапсалу, иллюстративное фото.
Фестиваль йоги в Хаапсалу, иллюстративное фото. Фото: Kent Raju

В среду, 27 апреля, во время школьных каникул в парке Ряэгу пройдет мероприятие под названием «Детская игровая йога».

Запланированы увлекательные игровые упражнения для детей и небольшой пикник.

«Во время школьных каникул мы делаем акцент на занятиях на свежем воздухе, предлагаем детям возможность безопасно проводить время и познакомиться с новыми людьми. Обучение йоге и занятия ею позже положительно влияют на умственное и физическое развитие. Стараемся привлекать молодежь к более здоровому образу жизни в будущем», — отметил Яанус Рийбе.

«Йога должна быть такой же основной в повседневной жизни детей, как чистка зубов», — пригласила присоединиться к занятиям тренер по йоге Кристель Паймла.

Мероприятие организовано Детской йога-студией (Laste Jooga Stuudio) и управой района Кристийне, а финансирование мероприятия было предоставлено Norway Grants.

Парк Ряэгу находится по адресу: Nõmme tee 52, дополнительную информацию о мероприятии можно найти на сайте www.lastejooga.ee и на странице района Кристийне в Facebook.

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