Во время школьных каникул в парке Ряэгу состоится день детской йоги

Запланированы увлекательные игровые упражнения для детей и небольшой пикник.

«Во время школьных каникул мы делаем акцент на занятиях на свежем воздухе, предлагаем детям возможность безопасно проводить время и познакомиться с новыми людьми. Обучение йоге и занятия ею позже положительно влияют на умственное и физическое развитие. Стараемся привлекать молодежь к более здоровому образу жизни в будущем», — отметил Яанус Рийбе.

«Йога должна быть такой же основной в повседневной жизни детей, как чистка зубов», — пригласила присоединиться к занятиям тренер по йоге Кристель Паймла.

Мероприятие организовано Детской йога-студией (Laste Jooga Stuudio) и управой района Кристийне, а финансирование мероприятия было предоставлено Norway Grants.