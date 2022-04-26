Госконтроль: местные самоуправления недостаточно минимизируют риски при строительстве дорог

В случае семи из 18 строительных и ремонтных работ, проведенных на дорогах местного значения в 2019–2021 годах, Госконтроль обнаружил, что местные самоуправления недостаточно усердно минимизировали потенциальные риски. Аудит показал, что из-за небрежного отношения к предотвращению проблем строительство или ремонт дорог может обойтись местному самоуправлению дороже, а устранение ошибок может занять много времени.

Государственный контроль также проанализировал работы, привлекшие общественное внимание из-за проблем с качеством, такие как реновация дорог в квартале Моонакюла в городе Раквере и улицы Ванемуйзе в городе Тарту. Было исследовано, сделали ли местные самоуправления всё возможное для минимизации значительных рисков и предотвращения проблем. Выяснилось, что это происходило не всегда и что уровень управления рисками в местных самоуправлениях был неравномерным.

«Проблемы с качеством работ часто связаны с недостаточным объемом предварительных исследований или непроведением экспертизы при планировании строительных работ» – сказал государственный контролер Янар Хольм. «Благодаря хорошей предварительной работе количество неприятных сюрпризов можно сократить». Аудит показал, что были работы, где из-за недостаточных предварительных исследований в ходе строительства было обнаружено, что проектное решение несовместимо с соседними объектами недвижимости или что объем строительства пришлось увеличить в связи с обнаружением подземных сооружений, наличие которых стало неожиданностью.

Государственный контроль считает, что строительство местных дорог во многих местах требует более тщательного надзора собственника. К сожалению, в некоторых местных самоуправлениях критические вопросы в договорах о надзоре собственника не были подробно прописаны или не были конкретизированы – например, слишком расплывчато описывались присутствие надзорного инженера или организация отбора и анализа контрольных проб материалов. Плохая документация строительства, в том числе недостаточное протоколирование рабочих совещаний по строительству, также была распространенным недостатком. Поэтому было неясно, почему муниципалитет решал изменить первоначальное решение в ходе строительства или что вызвало необходимость дополнительных работ.

Госконтроль считает, что местные самоуправления должны осознавать, какие зоны повышенного риска бывают в дорожном строительстве, и требовать в договорах, чтобы надзорный инженер присутствовал при всех работах с повышенной степенью риска и при отборе проб. Также от исполнителя надзора собственника следует требовать документирования процесса строительства с помощью обязательств, возлагаемых на него договором, таким образом, чтобы можно было проверить, что произошло в ходе процесса. Кроме того, представитель местного самоуправления должен вмешиваться сразу, как только будет видно, что надзор собственника не соблюдает возложенные на него требования (в т. ч. в отношении документирования).