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Щербакова не придет на встречу с Путиным. Остальные ради мероприятия сидели в карантине

rus.postimees.ee
Щербакова не придет на встречу с Путиным. Остальные ради мероприятия сидели в карантине
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Анна Щербакова.
Анна Щербакова. Фото: Valery Sharifulin/Valery Sharifulin/TASS

Сегодня, 26 апреля в Кремле состоится встреча президента России Владимира Путина с олимпийскими чемпионами Пекина-2022, сообщает Sports.ru.

На встрече должны присутствовать лыжники Наталья Непряева, Татьяна Сорина, Юлия Ступак, Вероника Степанова, Денис Спицов, Алексей Червоткин и Сергей Устюгов, а также фигуристы Камила Валиева, Марк Кондратюк, Виктория Синицина, Никита Кацалапов, Анастасия Мишина и Александр Галлямов.

Участие Александра Большунова до сих пор под вопросом – он может пропустить встречу по состоянию здоровья.

Анна Щербакова не проходила карантин и выступит в шоу Этери Тутберидзе в Нижнем Новогороде, так что на встрече ее не будет. Остальные спортсмены перед встречей с президентом как минимум десять дней провели в карантине.

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