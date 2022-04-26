Лионель Месси в чемпионате Франции рвет статистику в клочья

Так, согласно опубликованной статистике Месси провёл на поле в нынешнем сезоне чемпионата Франции 1793 минуты, приняв участие в 22 матчах. В них он совершил 215 передач, продвигающих атаку минимум на 10 метров к чужим воротам (progressive passes), а также 76 передач в штрафную площадь и 18 разрезающих пасов. По этим трём показателям он является лучшим в лиге.

При этом по голевым передачам Лионель – второй в лиге, на его счету 13 ассистов. В среднем за 90 минут он совершает 0,86 результативных действий или 0,65 голевых передач за игру, что также является лучшим показателем в нынешнем сезоне Лиги 1.