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Лионель Месси в чемпионате Франции рвет статистику в клочья

rus.postimees.ee
Лионель Месси в чемпионате Франции рвет статистику в клочья
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Лионель Месси.
Лионель Месси. Фото: JOHN SPENCER/SIPA/JOHN SPENCER/SIPA

34-летний звёздный аргентинский нападающий французского «Пари Сен-Жермен» Лионель Месси лидирует сразу по нескольким статистическим показателям среди игроков французской Лиги 1. Об этом сообщает «Чемпионат» со ссылкой на «твиттер» Statman Dave. 

Так, согласно опубликованной статистике Месси провёл на поле в нынешнем сезоне чемпионата Франции 1793 минуты, приняв участие в 22 матчах. В них он совершил 215 передач, продвигающих атаку минимум на 10 метров к чужим воротам (progressive passes), а также 76 передач в штрафную площадь и 18 разрезающих пасов. По этим трём показателям он является лучшим в лиге.

При этом по голевым передачам Лионель – второй в лиге, на его счету 13 ассистов. В среднем за 90 минут он совершает 0,86 результативных действий или 0,65 голевых передач за игру, что также является лучшим показателем в нынешнем сезоне Лиги 1.

Всего в нынешнем сезоне Месси принял участие в 30 матчах за «ПСЖ» во всех турнирах, в которых отметился девятью забитыми мячами и 13 результативными передачами.

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