Эстонские власти намерены как можно быстрее уничтожить обнаруженную в порту Мууга партию кокаина объемом около 3,5 тонн, пишет Rus.ERR.
Конфискованную в Эстонии рекордно крупную партию кокаина хотят побыстрее уничтожить
Конфискованную в Эстонии рекордно крупную партию кокаина хотят побыстрее уничтожить
Об этом во вторник в прямом эфире передачи Terevisioon на телеканале ETV рассказал глава службы по борьбе с наркотиками Пыхьяской префектуры Райт Пикаро.
"Грустная правда, но речь идет об абсолютном рекорде, особенно в области кокаин. Даже в масштабах мира и Европы это наша довольно существенная рабочая победа. Ясно то, что эта партия не предназначалась для эстонского рынка", - охарактеризовал Пикаро изъятую в порту Мууга крупную партию наркотиков.
Он выразил надежду на то, что в ближайшее время партия кокаина будет уничтожена: "Когда все необходимые экспертизы будут сделаны, эта партия отправится в печь".
Он также надеется, что следствие установит, кому принадлежал конфискованный кокаин и где его хотели реализовать.