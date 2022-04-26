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Конфискованную в Эстонии рекордно крупную партию кокаина хотят побыстрее уничтожить

rus.postimees.ee
Конфискованную в Эстонии рекордно крупную партию кокаина хотят побыстрее уничтожить
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Обнаруженная среди ящиков с бананами рекордная партия кокаина.
Обнаруженная среди ящиков с бананами рекордная партия кокаина. Фото: Maksu- ja tolliamet

Эстонские власти намерены как можно быстрее уничтожить обнаруженную в порту Мууга партию кокаина объемом около 3,5 тонн, пишет Rus.ERR.

Об этом во вторник в прямом эфире передачи Terevisioon на телеканале ETV рассказал глава службы по борьбе с наркотиками Пыхьяской префектуры Райт Пикаро.

"Грустная правда, но речь идет об абсолютном рекорде, особенно в области кокаин. Даже в масштабах мира и Европы это наша довольно существенная рабочая победа. Ясно то, что эта партия не предназначалась для эстонского рынка", - охарактеризовал Пикаро изъятую в порту Мууга крупную партию наркотиков.

Он выразил надежду на то, что в ближайшее время партия кокаина будет уничтожена: "Когда все необходимые экспертизы будут сделаны, эта партия отправится в печь".

Он также надеется, что следствие установит, кому принадлежал конфискованный кокаин и где его хотели реализовать.

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