Конфискованную в Эстонии рекордно крупную партию кокаина хотят побыстрее уничтожить

Об этом во вторник в прямом эфире передачи Terevisioon на телеканале ETV рассказал глава службы по борьбе с наркотиками Пыхьяской префектуры Райт Пикаро.

"Грустная правда, но речь идет об абсолютном рекорде, особенно в области кокаин. Даже в масштабах мира и Европы это наша довольно существенная рабочая победа. Ясно то, что эта партия не предназначалась для эстонского рынка", - охарактеризовал Пикаро изъятую в порту Мууга крупную партию наркотиков.

Он выразил надежду на то, что в ближайшее время партия кокаина будет уничтожена: "Когда все необходимые экспертизы будут сделаны, эта партия отправится в печь".