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Российского бойца UFC попросили выйти на поединок без флага

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Российского бойца UFC попросили выйти на поединок без флага
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Сергей Хандожко
Сергей Хандожко Фото: Diego Ribas/ZUMAPRESS.com

Российский боец смешанного стиля (MMA) Сергей Хандожко рассказал об обстоятельствах выступления на турнире Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в Лас-Вегасе, пишет Sportmail. 29-летний спортсмен заявил, что во время разминки сотрудники UFC попросили его отказаться от выхода на бой с российским флагом.

29-летний Хандожко заявил, что во время разминки сотрудники UFC попросили его отказаться от выхода на бой с российским флагом. Он подчеркнул, что это не распространялось на фотосессию после поединка. Боец добавил, что изначально планировал выход под версию композиции «Полковнику никто не пишет» с вставкой цитаты из фильма «Брат-2» «Are you a gangsters? No, we are Russians». Однако ему пришлось использовать песню в аутентичном варианте.

Хандожко подрался впервые за 2,5 года и одержал победу техническим нокаутом над американцем Дуайтом Грантом. Россиянин получил бонус за лучший бой вечера.

Всего на счету Хандожко 27 побед при шести поражениях. В UFC он одержал две победы и потерпел одно поражение.

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