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За прошлую неделю в Эстонию прибыли 3900 военных беженцев

rus.postimees.ee
За прошлую неделю в Эстонию прибыли 3900 военных беженцев
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Украинские беженцы в Польше.
Украинские беженцы в Польше. Фото: Tom Maddick / SWNS

За прошлую неделю в Эстонию прибыли 3917 военных беженцев из Украины.

Это примерно на 3,3% или на 135 человек меньше, чем неделей ранее, когда в страну приехали 4219 беженцев. С конца марта число прибывающих беженцев стабилизировалось на уровне около 4000 в неделю, пишет Rus.ERR.

Среди приехавших в период с 18 по 24 апреля беженцев было 914 детей; 1931 человек следовал через Эстонию транзитом, планируя продолжить путь в другую страну.

Всего с 27 февраля Эстония приняла 33 368 беженцев из Украины.

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