За прошлую неделю в Эстонию прибыли 3917 военных беженцев из Украины.
За прошлую неделю в Эстонию прибыли 3900 военных беженцев
За прошлую неделю в Эстонию прибыли 3900 военных беженцев
Это примерно на 3,3% или на 135 человек меньше, чем неделей ранее, когда в страну приехали 4219 беженцев. С конца марта число прибывающих беженцев стабилизировалось на уровне около 4000 в неделю, пишет Rus.ERR.
Среди приехавших в период с 18 по 24 апреля беженцев было 914 детей; 1931 человек следовал через Эстонию транзитом, планируя продолжить путь в другую страну.
Всего с 27 февраля Эстония приняла 33 368 беженцев из Украины.