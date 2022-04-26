До и после: не парник, не оранжерея и даже не зимний сад в привычном понимании

Большие окна зимнего сада пропускают много дневного света и позволяют почувствовать себя ближе к природе. Данная оранжерея, занимающая 60 м2, служит также кухней, столовой и гостиной. Кроме того, это пространство является домом для многих растений, каждое из которых с годами нашло здесь свое место.

Зимний сад до обновления. Фото: Ikea

Хотя помещение довольно большое, оно не использовалось максимально. Растения были хаотично расставлены по всему помещению, а между ними находилась мебель. «Зоны помещения требовалось создать таким образом, чтобы обитатели дома могли легко переходить из одной в другую, получать беспрепятственный доступ к окнам, растениям, которые необходимо поливать. Кроме того, создавалось ощущение, что зона отдыха отделена от обеденной. Объединив их и оформив помещение в едином стиле, удалось создать единый и гармоничный образ», – говорит Педро Кастро, руководитель отдела дизайна интерьеров IKEA.

Старая мебель в новом интерьере

Дизайнер интерьеров советует перед реновацией помещения оценить функциональность некоторых предметов старой мебели, их совместимость с новым дизайном. «Маленькие вещи имеют большое значение – чтобы что-то изменить, совсем не обязательно следует прощаться со всеми старыми предметами. Всегда можно найти способы освежить имеющуюся мебель и интегрировать ее в новый интерьер. Мы сохранили большой семейный обеденный стол и дополнили его новыми стульями, соответствующими стилю, но внешне более легкими», – приводит пример Кастро.

Массивная мебель в кухне была сделана из темного дерева и производила впечатление чего-то громоздкого. Она отягощала пространство и делала его темнее. Поэтому для кухни была выбрана легкая белая мебель. В довершение специалист по интерьеру выбрал открытые стеллажи, которые сразу же сделали помещение светлее и на вид просторнее. Открытые стеллажи – это разумное решение при перепланировке кухни.

Зимний сад до обновления. Фото: Ikea

Если кухне отведено мало места, максимально использовать отведенное пространство помогут функциональные и практичные кухонные органайзеры. Небольшие детали, например, настенные рейлинги с контейнерами и крючками, настенные полки или вставки для полок, сделают помещение еще более функциональным и хорошо организованным.

«Новая, более светлая кухня уже не является основным акцентом помещения, поэтому интерьер выглядит более гармоничным. Оставшийся старый деревянный шкаф хорошо сочетается с коричневым деревом, бамбуком и другими натуральными материалами. Они также сочетаются со светлой мебелью, обеспечивая идеальный баланс между растениями и природой», — делится советом дизайнер.

Творческий подход к нестандартному пространству

Большие окна стали ключевым элементом при оформлении помещения. И в то же время они поставили перед дизайнером интерьера серьезную задачу – уменьшить проникновение яркого солнечного света. Застекленное помещение в солнечную погоду быстро нагревается, поэтому в нем бывает трудно находиться. Дизайнер нашел нужное решение, затемнив окна сложной формы дневными шторами из легкого материала. Они частично блокируют прямые солнечные лучи, предотвращая перегрев помещения.

Зимний сад после обновления. Фото: Ikea

Для создания настроения в вечерние часы дизайнер использовал световые цепочки, свечи и светильники на солнечных батареях. Такие светильники являются не только эстетичным, но также практичным и надежным решением. Днем светильники заряжаются на солнце, а вечером отдают энергию, создавая освещение.

Суть стиля бохо – в текстиле

Растения в сочетании с текстилем и природными материалами вносят уют в любое помещение, поэтому стиль бохо идеален для оранжереи. Этот стиль является одним из самых экологичных, так как предусматривает использование различных предметов и декоративных элементов из природных материалов – ротанга, древесины, бамбука, рафии, лозы и т. д. Такими элементами могут стать подушки, салфетки, коврики, корзины, пуфы и другие предметы декора, которые легко интегрируются в пространство.

Оранжерея после обновления. Фото: Ikea