Зимний сад - уникальное дополнение к любому дому. Это довольно необычное помещение можно превратить в уютное место с естественным освещением, где приятно проводить время. Лучше всего для этого подходит стиль бохо, для которого характерны сочетание старой и новой мебели, разных узоров и фактур.
До и после: не парник, не оранжерея и даже не зимний сад в привычном понимании
Большие окна зимнего сада пропускают много дневного света и позволяют почувствовать себя ближе к природе. Данная оранжерея, занимающая 60 м2, служит также кухней, столовой и гостиной. Кроме того, это пространство является домом для многих растений, каждое из которых с годами нашло здесь свое место.
Хотя помещение довольно большое, оно не использовалось максимально. Растения были хаотично расставлены по всему помещению, а между ними находилась мебель. «Зоны помещения требовалось создать таким образом, чтобы обитатели дома могли легко переходить из одной в другую, получать беспрепятственный доступ к окнам, растениям, которые необходимо поливать. Кроме того, создавалось ощущение, что зона отдыха отделена от обеденной. Объединив их и оформив помещение в едином стиле, удалось создать единый и гармоничный образ», – говорит Педро Кастро, руководитель отдела дизайна интерьеров IKEA.
Старая мебель в новом интерьере
Дизайнер интерьеров советует перед реновацией помещения оценить функциональность некоторых предметов старой мебели, их совместимость с новым дизайном. «Маленькие вещи имеют большое значение – чтобы что-то изменить, совсем не обязательно следует прощаться со всеми старыми предметами. Всегда можно найти способы освежить имеющуюся мебель и интегрировать ее в новый интерьер. Мы сохранили большой семейный обеденный стол и дополнили его новыми стульями, соответствующими стилю, но внешне более легкими», – приводит пример Кастро.
Массивная мебель в кухне была сделана из темного дерева и производила впечатление чего-то громоздкого. Она отягощала пространство и делала его темнее. Поэтому для кухни была выбрана легкая белая мебель. В довершение специалист по интерьеру выбрал открытые стеллажи, которые сразу же сделали помещение светлее и на вид просторнее. Открытые стеллажи – это разумное решение при перепланировке кухни.
Если кухне отведено мало места, максимально использовать отведенное пространство помогут функциональные и практичные кухонные органайзеры. Небольшие детали, например, настенные рейлинги с контейнерами и крючками, настенные полки или вставки для полок, сделают помещение еще более функциональным и хорошо организованным.
«Новая, более светлая кухня уже не является основным акцентом помещения, поэтому интерьер выглядит более гармоничным. Оставшийся старый деревянный шкаф хорошо сочетается с коричневым деревом, бамбуком и другими натуральными материалами. Они также сочетаются со светлой мебелью, обеспечивая идеальный баланс между растениями и природой», — делится советом дизайнер.
Творческий подход к нестандартному пространству
Большие окна стали ключевым элементом при оформлении помещения. И в то же время они поставили перед дизайнером интерьера серьезную задачу – уменьшить проникновение яркого солнечного света. Застекленное помещение в солнечную погоду быстро нагревается, поэтому в нем бывает трудно находиться. Дизайнер нашел нужное решение, затемнив окна сложной формы дневными шторами из легкого материала. Они частично блокируют прямые солнечные лучи, предотвращая перегрев помещения.
Для создания настроения в вечерние часы дизайнер использовал световые цепочки, свечи и светильники на солнечных батареях. Такие светильники являются не только эстетичным, но также практичным и надежным решением. Днем светильники заряжаются на солнце, а вечером отдают энергию, создавая освещение.
Суть стиля бохо – в текстиле
Растения в сочетании с текстилем и природными материалами вносят уют в любое помещение, поэтому стиль бохо идеален для оранжереи. Этот стиль является одним из самых экологичных, так как предусматривает использование различных предметов и декоративных элементов из природных материалов – ротанга, древесины, бамбука, рафии, лозы и т. д. Такими элементами могут стать подушки, салфетки, коврики, корзины, пуфы и другие предметы декора, которые легко интегрируются в пространство.
«Основными элементами в зимнем саду являются растения, которые выделяются на общем фоне и всегда привлекают внимание. Деревянные подставки для растений помогают освободить место на полу и кроме того являются прекрасным декором. Пастельные тона идеально сочетаются с зеленым цветом, создавая атмосферу покоя и умиротворения. Зеленые растения и природные мотивы символизируют обновление и наполняют помещение жизненной силой», – отмечает дизайнер.