Вт, 26.04.2022
Погода
Контакты
Реклама
Рассылка
EST
UKR
ENG
Otsing

До и после: не парник, не оранжерея и даже не зимний сад в привычном понимании

rus.postimees.ee
До и после: не парник, не оранжерея и даже не зимний сад в привычном понимании
Facebook LinkedIn OK Twitter
Comments
Veidi vanamoeline talveaed sai uue boho stiilis hingamise
Veidi vanamoeline talveaed sai uue boho stiilis hingamise Фото: Ikea

Зимний сад - уникальное дополнение к любому дому. Это довольно необычное помещение можно превратить в уютное место с естественным освещением, где приятно проводить время. Лучше всего для этого подходит стиль бохо, для которого характерны сочетание старой и новой мебели, разных узоров и фактур.

Большие окна зимнего сада пропускают много дневного света и позволяют почувствовать себя ближе к природе. Данная оранжерея, занимающая 60 м2, служит также кухней, столовой и гостиной. Кроме того, это пространство является домом для многих растений, каждое из которых с годами нашло здесь свое место.

Зимний сад до обновления.
Зимний сад до обновления. Фото: Ikea

Хотя помещение довольно большое, оно не использовалось максимально. Растения были хаотично расставлены по всему помещению, а между ними находилась мебель. «Зоны помещения требовалось создать таким образом, чтобы обитатели дома могли легко переходить из одной в другую, получать беспрепятственный доступ к окнам, растениям, которые необходимо поливать. Кроме того, создавалось ощущение, что зона отдыха отделена от обеденной. Объединив их и оформив помещение в едином стиле, удалось создать единый и гармоничный образ», – говорит Педро Кастро, руководитель отдела дизайна интерьеров IKEA.

Старая мебель в новом интерьере

Дизайнер интерьеров советует перед реновацией помещения оценить функциональность некоторых предметов старой мебели, их совместимость с новым дизайном. «Маленькие вещи имеют большое значение – чтобы что-то изменить, совсем не обязательно следует прощаться со всеми старыми предметами. Всегда можно найти способы освежить имеющуюся мебель и интегрировать ее в новый интерьер. Мы сохранили большой семейный обеденный стол и дополнили его новыми стульями, соответствующими стилю, но внешне более легкими», – приводит пример Кастро.

Массивная мебель в кухне была сделана из темного дерева и производила  впечатление чего-то громоздкого. Она отягощала пространство и делала его темнее. Поэтому для кухни была выбрана легкая белая мебель. В довершение специалист по интерьеру выбрал открытые стеллажи, которые сразу же сделали помещение светлее и на вид просторнее. Открытые стеллажи – это разумное решение при перепланировке кухни. 

Зимний сад до обновления.
Зимний сад до обновления. Фото: Ikea

Если кухне отведено мало места, максимально использовать отведенное пространство помогут функциональные и практичные кухонные органайзеры. Небольшие детали, например, настенные рейлинги с контейнерами и крючками, настенные полки или вставки для полок, сделают помещение еще более функциональным и хорошо организованным.

«Новая, более светлая кухня уже не является основным акцентом помещения, поэтому интерьер выглядит более гармоничным. Оставшийся старый деревянный шкаф хорошо сочетается с коричневым деревом, бамбуком и другими натуральными материалами. Они также сочетаются со светлой мебелью, обеспечивая идеальный баланс между растениями и природой», — делится советом дизайнер.

Творческий подход к нестандартному пространству

Большие окна стали ключевым элементом при оформлении помещения. И в то же время они поставили перед дизайнером интерьера серьезную задачу – уменьшить проникновение яркого солнечного света. Застекленное помещение в солнечную погоду быстро нагревается, поэтому в нем бывает трудно находиться. Дизайнер нашел нужное решение, затемнив окна сложной формы дневными шторами из легкого материала. Они частично блокируют прямые солнечные лучи, предотвращая перегрев помещения.

Зимний сад после обновления.
Зимний сад после обновления. Фото: Ikea

Для создания настроения в вечерние часы дизайнер использовал световые цепочки, свечи и светильники на солнечных батареях. Такие светильники являются не только эстетичным, но также практичным и надежным решением. Днем светильники заряжаются на солнце, а вечером отдают энергию, создавая освещение.

Суть стиля бохо – в текстиле

Растения в сочетании с текстилем и природными материалами вносят уют в любое помещение, поэтому стиль бохо идеален для оранжереи. Этот стиль является одним из самых экологичных, так как предусматривает использование различных предметов и декоративных элементов из природных материалов – ротанга, древесины, бамбука, рафии, лозы и т. д. Такими элементами могут стать подушки, салфетки, коврики, корзины, пуфы и другие предметы декора, которые легко интегрируются в пространство.

Оранжерея после обновления.
Оранжерея после обновления. Фото: Ikea

«Основными элементами в зимнем саду являются растения, которые выделяются на общем фоне и всегда привлекают внимание. Деревянные подставки для растений помогают освободить место на полу и кроме того являются прекрасным декором. Пастельные тона идеально сочетаются с зеленым цветом, создавая атмосферу покоя и умиротворения. Зеленые растения и природные мотивы символизируют обновление и наполняют помещение жизненной силой», – отмечает дизайнер.

Ключевые слова
Наверх