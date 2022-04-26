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Катри Райк: георгиевских ленточек на улицах Нарвы сейчас меньше, чем когда-либо ранее

rus.postimees.ee
Катри Райк: георгиевских ленточек на улицах Нарвы сейчас меньше, чем когда-либо ранее
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Мэр Нарвы Катри Райк.
Мэр Нарвы Катри Райк. Фото: Николай Андреев

По оценке мэра Нарвы Катри Райк, на улицах города стало меньше георгиевских ленточек, чем когда-либо ранее.

Выступая во вторник в прямом эфире передачи Terevisioon на телеканале ETV, Райк выразила надежду, что и на 9 мая их будет меньше, чем в прежние годы, а также добавила, что в Нарве есть договоренность о том, что на 9 мая не будет шествия "Бессмертный полк", больших флагов и речей.

"Но будет день памяти. У всех есть возможность 8 или 9 мая принести свой цветок в традиционные места", - сказала мэр Нарвы.

По ее словам, в городе также участились разговоры о том, что в Нарве ищут новые ленточки, пишет Rus.ERR.

"Например, в цветах города Нарвы, которые, как ни странно, такие же желто-синие, как и украинские, только наш флаг 1935 года. Старше, чем флаг Украины", - рассказала Катри Райк.

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