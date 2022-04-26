Катри Райк: георгиевских ленточек на улицах Нарвы сейчас меньше, чем когда-либо ранее

Выступая во вторник в прямом эфире передачи Terevisioon на телеканале ETV, Райк выразила надежду, что и на 9 мая их будет меньше, чем в прежние годы, а также добавила, что в Нарве есть договоренность о том, что на 9 мая не будет шествия "Бессмертный полк", больших флагов и речей.

"Но будет день памяти. У всех есть возможность 8 или 9 мая принести свой цветок в традиционные места", - сказала мэр Нарвы.

По ее словам, в городе также участились разговоры о том, что в Нарве ищут новые ленточки, пишет Rus.ERR.