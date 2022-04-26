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ВЛАСТЬ И БЕЗОПАСНОСТЬ ⟩ Анастасия Тетаренко: в этом году Бронзовая ночь будет в Риге?

Анастасия Тетаренко, LETA
Анастасия Тетаренко: в этом году Бронзовая ночь будет в Риге?
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9 мая прошлого года доступ к рижской Колонне Победы был ограничен, чтобы предотвратить заражение ковидом. В этом году столица Латвии ограничила доступ к монументу, сославшись на опасность обрушения.
9 мая прошлого года доступ к рижской Колонне Победы был ограничен, чтобы предотвратить заражение ковидом. В этом году столица Латвии ограничила доступ к монументу, сославшись на опасность обрушения. Фото: Valda Kalnina

На протяжении десятилетий латвийское государство задавалось вопросом, что делать с большим скульптурным комплексом оккупированным Советским Союзом в Риге, который прокремлевски настроенные люди используют, как и Бронзового солдата в Таллинне, как место памяти и представлений, пишет в Postimees Анастасия Тетаренко, журналистка информационного агентства LETA.

Министерство юстиции Латвии проанализировало ситуацию и в своем отчете пришло к выводу, что «монумент неприемлем для большинства населения и раскалывает общество». Министерство предлагает четыре варианта выхода из ситуации, то есть возможности переноса памятника.

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