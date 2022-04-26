ВЛАСТЬ И БЕЗОПАСНОСТЬ ⟩ Анастасия Тетаренко: в этом году Бронзовая ночь будет в Риге?

9 мая прошлого года доступ к рижской Колонне Победы был ограничен, чтобы предотвратить заражение ковидом. В этом году столица Латвии ограничила доступ к монументу, сославшись на опасность обрушения.

На протяжении десятилетий латвийское государство задавалось вопросом, что делать с большим скульптурным комплексом оккупированным Советским Союзом в Риге, который прокремлевски настроенные люди используют, как и Бронзового солдата в Таллинне, как место памяти и представлений, пишет в Postimees Анастасия Тетаренко, журналистка информационного агентства LETA.