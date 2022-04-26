День памяти об аварии на Чернобыльской АЭС: что важно помнить о трагедии

Авария на Чернобыльской АЭС: история трагедии

26 апреля 1986 года произошла авария на четвертом энергоблоке. С разницей в две секунды состоялись два взрыва на четвертом реакторе Чернобыльской АЭС. Обрушилась часть зданий, начался большой пожар. Огромное количество радиоактивных веществ было выброшено в атмосферу.

Многодневный пожар пытались потушить сотни пожарных и работников аварийных служб. Многие из них впоследствии умерли от лучевой болезни. Более 100 тысяч жителей ближайших населенных пунктов были эвакуированы после аварии.

Чтобы предотвратить подобные аварии в будущем, в конце 1986 года четвертый реактор накрыли специальным "саркофагом" и Чернобыльскую АЭС снова ввели в эксплуатацию. В последующие годы из-за крупных пожаров отключили остальные три реактора.

В 2019 году над станцией запустили новый "саркофаг", поскольку старый был уже непригоден. В наше время Чернобыльская АЭС готовится к полному снятию с эксплуатации.

Жертвы и последствия Чернобыльской трагедии

Авария на Чернобыльской АЭС вызывала катастрофическое загрязнение окружающей среды. Территория города Припять до сих пор считается непригодной для жизни. Авария сильно подорвала доверие общественности к ядерной энергетике. С 1986 по 2002 год в мире не было построено ни одной атомной электростанции.

Точное число жертв аварии установить не удалось, поскольку многие люди умирали спустя годы. По примерным расчетам, от аварии на ЧАЭС умерло около 4000 человек. 30 сотрудников АЭС умерло в первые дни и недели аварии, ещё сотни тысяч людей умерли в следующие несколько лет от онкологических заболеваний и лучевой болезни.

День памяти Чернобыля

26 апреля является днем памяти о самой катастрофе и погибших в ней, а также героизма работников станции, ликвидаторов, пожарных, медиков и всех людей, причастных к ликвидации последствий аварии.