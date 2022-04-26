Предложения по заработной плате в первом квартале достигли 1799 евро

Самая высокая заработная плата в первом квартале 2022 года предлагалась в столице, где предложения по заработной плате достигали 1857 евро. В Южной Эстонии заработная плата, опубликованная в предложениях о работе, достигала 1656 евро, в уездах Восточной Эстонии – 1610 евро, в Центральной Эстонии – 1547 евро, а в Западной Эстонии – 1416 евро. В первом квартале предложения по заработной плате росли быстрее всего в Тартуском уезде, увеличившись по сравнению с началом 2021 года на 6%.

По сравнению с первым кварталом 2019 года, до кризиса в области здравоохранения, за последние три года предложения по заработной плате выросли на 25%.

Предложения по заработной плате для специалистов высшего уровня и менеджеров среднего звена превысили 2500 евро

По должностным группам самая высокая заработная плата указывалась в предложениях о работе для специалистов высшего уровня и менеджеров среднего звена, где средняя заработная плата составляла от 1848 до 2549 евро. Средняя заработная плата, указанная в предложениях о работе для специалистов среднего уровня и офисных работников, составляла 1547–2200 евро, а в предложениях о работе для квалифицированных и профессиональных рабочих – 1351–1810 евро. Предложения по заработной плате для работников сферы обслуживания и торговли начинались от 987 евро и достигали 1250 евро.

В данный момент на портале поиска работы CVKeskus можно найти в общей сложности почти 5000 предложений о работе, в каждом третьем из которых указана заработная плата. В качестве предложения по зарплате работодатели в основном приводят диапазон зарплаты, а не конкретную цифру, поскольку кроме основного оклада на предлагаемую оплату труда влияют еще и дополнительные выплаты. Кроме того, окончательные рабочие обязанности определяются в соответствии с навыками и опытом принимаемого работника, что также влияет на условия оплаты труда.

Количество предложений о работе с публично указанной заработной платой удвоилось

В первом квартале работодатели опубликовали на портале поиска работы CVKeskus 6223 предложения о работе с публично указанной заработной платой, что на целых 129 % больше, чем в тот же период прошлого года.

Чаще всего работодатели готовы публично огласить заработную плату, предлагаемую квалифицированным и профессиональным рабочим – для них доля предложений о работе с публично указанной заработной платой достигает 46%.

Территориально охотнее всего заработную плату оглашают работодатели Тарту, там доля предложений о работе с публично указанной заработной платой составляет 40%. В Таллинне этот показатель составил 35%, в уездах Восточной и Центральной Эстонии – 33%, а в уездах Западной Эстонии – 29%.