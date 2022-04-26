Эксперты: предпочтения покупателей жилья изменились

Если в 2021 году рынок недвижимости был очень активным и было совершено на 10 000 сделок больше, чем в 2020 году, то, по данным Земельного департамента, количество сделок купли-продажи, заключенных в этом году, на одну пятую меньше, чем за тот же период прошлого года.

По словам руководителя Kinnisvara24 Урмаса Уйбомяэ, количество предложений о продаже недвижимости на порталах сейчас на треть меньше, чем в то же время прошлого года: «Количество предложений на всех порталах недвижимости сократилось примерно на 30%. Объявления не остаются на портале так долго, как год назад: сделки заключаются быстрее».

Как говорит маклер Uus Maa Силле Силласте, среди сегодняшних покупателей жилья много молодых людей, которые предпочитают купить, а не арендовать его. «Сегодняшние покупатели жилья принимают решения о покупке осознанно и ответственно, внимательно изучив техническое состояние объекта, коммунальные платежи, репутацию района и доступность услуг, — добавила Силласте. — Без правильно оформленных документов получить кредит в банке очень сложно, поэтому молодые люди уделяют больше внимания и этим вопросам».

Силласте отметила, что в то время как молодые люди изучают более дешевые варианты жилья недалеко от города, пожилые люди переезжают из частных домов в квартиры в центре города.

«Из-за растущих расходов на отопление становится все более важным, чтобы дом был хорошо утеплен. Система отопления многих старых домов нуждается в ремонте или замене. Однако вложения в ремонт обходятся дорого, поэтому принимается решение о переезде в меньшее и более энергоэффективное жилье, где экономятся не только расходы на коммунальные услуги, но и расходы на отопление. Дополнительным поводом для такого решения часто является желание быть ближе к детям и внукам».

Часто при поиске нового жилья ставится ряд условий: школа, детский сад, спортзал, магазин и семейный врач должны находится в пятнадцати минутах ходьбы или езды на велосипеде.

«Потенциальные покупатели предпочитают место, где все необходимое для повседневной жизни находится рядом. Расположение и инфраструктура являются одними из самых весомых аргументов при выборе недвижимости, а на фоне роста цен на топливо очень важно и хорошее транспортное сообщение с центром города», - говорит маклер.

Статистика Kinnisvara24 показывает, что самые популярные ключевые слова связаны с классами энергопотребления и инфраструктурой, в дополнение к которым чаще, чем раньше, появляются такие ключевые слова, как количество комнат, наличие парковочного места и кладовой.