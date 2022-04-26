Почему нефтяное эмбарго ЕС ударит по России сильнее, чем газовое

В Брюсселе считают, что быстро подорвать возможность РФ финансировать войну практически невозможно без ограничений импорта нефти и газа.

Потому в Еврокомиссии и заявляют, что работают над включением нефти в шестой пакет санкций. Речь идет пока только о нефти, ведь заместить ее Евросоюзу легче, чем газ. Открытым остается вопрос, будет ли эмбарго полным, коснется ли только отдельных категорий нефти и нефтепродуктов или же только одного способа транспортировки, а именно танкерами.

Главная причина того, что эмбарго формально пока не предложили - отсутствие консенсуса. Поскольку для санкций нужно единогласие, то Еврокомиссия не хочет вносить предложений, которые провалятся. До сих пор прежде всего Германия и Венгрия не соглашались на эмбарго, говоря, что санкции не должны навредить Европе больше, чем РФ. В правительстве ФРГ хотят отказаться от нефти из России, но добавляют, что полностью это возможно только до конца года.

Доходы России от нефти выше, чем от газа

Хотя к российскому газу всегда приковано больше внимания, нефть более важна для доходов Москвы. По данным Евростата, в прошлом году ЕС импортировал из РФ сырой нефти и нефтепродуктов на 71 млрд евро, а газа - на 18 млрд. Цифры меняются, но и в предыдущие годы нефть давала РФ существенно больше европейских денег, чем газ.

Впрочем, эксперты отмечают, что из-за изменений цен газ начал играть большую роль. "Доходы (России. - Ред.) от газа в этом году могут приблизиться к доходам от нефти", - отмечает эксперт по энергетике брюссельского аналитического центра CEPS Кристиан Эгенхофер. Другой аналитический центр из Брюсселя - Bruegel - оценивает, что ЕС каждый день платит России 700 млн долларов за нефть и нефтепродукты и 400 млн - за газ. "Этот важный источник доходов для российского государства позволяет Кремлю финансировать войну", - добавляет директор Bruegel Гунтрам Вольфф.

Все до сих пор введенные торговые санкции покрывают только до 19% импорта из РФ в Евросоюз. Для сравнения, доля нефти и газа в последние годы была около 50-60% всего российского импорта в ЕС.

Почему российскую нефть легче заменить, чем газ

Россия - главный поставщик ископаемых энергоносителей в ЕС. Когда речь идет о газе, то доля РФ многие годы превышала здесь 40% всего импорта, хотя она и снизилась в конце прошлого и в начале этого года. По нефти доля России меньше - около 25%. А вот для РФ рынок Евросоюза является ключевым - туда идет больше половины ее нефтяного экспорта.

Терминалы для сжиженного газа и трубопроводы из других стран позволят заместить в этом году только чуть больше трети российского газа. Российскую нефть заменить существенно легче - ее транспорт может быть проблемой разве что для отдельных регионов.