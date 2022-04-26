Урмас Сыырумаа снес мешающее строительству здание в центре Таллинна

«Снос ангара – первый этап демонтажных работ на площадке, которые планируется завершить в мае. Затем начнется строительство подземного этажа здания, – рассказал директор по строительству US Real Estate Тармо Похлак. – Параллельно продолжаются работы по проектированию, где одним из важных вызовов является соблюдение соответствия требованиям сертификации LEED. При проектировании, строительстве и обслуживании нового офисного здания должны соблюдаться принципы защиты окружающей среды и устойчивого развития».

Архитектурное решение Golden Gate было создано в результате совместной работы с архитекторов Arhitekt11 Райво Пуусепа и Иллимара Труверка. Внутренние архитектурные решения здания проектирует Меэлис Пресс.

Так будет выглядеть офисное здание Golden Gate. Фото: Arhitekt11

«Мы – одна из немногих девелоперских компаний, приступающих к строительству в это непростое время. Нас обнадеживает тот факт, что интерес к прекрасно расположенному офисному зданию Golden Gate оказался вдвое выше, чем мы предполагали. Размеры и решение здания позволяют арендовать офис в центре города и крупным предприятиям. На нынешнем этапе можно высказать свои пожелания в отношении дизайна интерьеров будущего офисного помещения, а также о планировке этажей, визуализация которой сейчас осуществляется совместно с Меэлисом Прессом. У нас очень опытная проектно-строительная команда, которая вместе с партнерами, несомненно, сможет найти хорошие решения», — сказал исполнительный директор US Real Estate Ааво Кокк.

Так будет выглядеть офисное здание Golden Gate. Фото: Arhitekt11

Общая площадь здания 12 000 м2, размер одного этажа около 2100 м2. На первом этаже расположатся магазины и рестораны с открытыми террасами, на верхних этажах появятся офисы. Под землей будет автостоянка на 100 мест, а на крыше дома – зеленая терраса.

Так будет выглядеть офисное здание Golden Gate. Фото: Arhitekt11