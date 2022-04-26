Латвия призывает не поддаваться шантажу России о третьей мировой войне

В Twitter он написал, что, если Россия угрожает возможностью третьей мировой войны, то это явный признак успеха Украины.

"Мы не должны допускать шантажа со стороны России, а должны удвоить нашу поддержку Украины и санкции против России", - сказал Ринкевич, добавив, что только сильный и последовательный подход может восстановить международный правопорядок.

Министр иностранных дел России Сергей Лавров в понедельник заявил, что мирные переговоры с Украиной должны быть продолжены, и предупредил, что существует реальная угроза третьей мировой войны.

"Опасность серьезная, она реальная, ее нельзя недооценивать", - сказал Лавров российскому информационному агентству "Интерфакс".

Говоря о вооруженном конфликте на Украине, Лавров выразил уверенность, что он закончится мирным договором, но "параметры этого договора будут определяться той стадией военных действий, на которой этот договор станет реальностью".