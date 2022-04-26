Дом – это крепость, будь то съемное или собственное жилье. Хотя люди часто предпочитают владеть собственной недвижимостью, есть много и тех, кто по тем или иным причинам арендуют жилье. В каком-то смысле жизнь, свободная от обязательств собственника, более комфортна, но и квартиросъемщик не застрахован от несчастных случаев и связанной с ними ответственности. Страхование может уберечь от крупных споров и непредвиденных финансовых расходов, но довольно часто бывает трудно определить, кто и какое имущество должен страховать в съемной недвижимости. Руководитель сферы страхования рисков Swedbank Лийна Лакс поможет внести ясность.
Кто должен страховать съемную квартиру - собственник или арендатор?
Страхование жилья состоит из трех частей: во-первых, страхование строения, в котором находится жилье, и его основные части (стены, полы, потолки), включая встроенную мебель и подвал или кладовую, которая относится к квартире; во-вторых, страхование имущества (мебель, оборудование, одежда, обувь и т. д.); и в-третьих, страхование ответственности, которое может быть полезно в случае непреднамеренного нанесения ущерба третьим лицам (например, соседям). В случае аварии может быть нанесен ущерб имуществу, принадлежащему владельцу квартиры, арендатору и соседям. Однако кто обязан выплатить компенсацию за ущерб, зависит от того, кто стал виновником аварии. Несчастные случаи могут принимать различные формы, поэтому целесообразно продумать все возможные риски.
Страхование зависит лишь от заинтересованности
Собственник недвижимости заинтересован в сохранении имущества и после выезда квартирантов. Поэтому ему целесообразно застраховать строительную часть квартиры: стены, потолки, полы и внутреннюю отделку. В случае аварии он может быть уверен в том, что внешний вид и состояние его имущества будут восстановлены до прежнего состояния.
Однако если у владельца нет такого вида страхования, а имуществу нанесен ущерб, например, в результате внезапного прорыва трубы или пожара, вызванного повреждением электропроводки, ему придется оплатить все ремонтные работы. Если же причиной аварии является наниматель, владелец может потребовать возмещения ущерба от нанимателя, который обязан вернуть квартиру в том же состоянии, в каком она находилась при его вселении.
Например, если квартиросъемщик забыл, что на плите жарится еда или оставил включенным утюг, и из-за этого возник пожар, владелец может потребовать от него компенсацию. Чтобы избежать таких непредвиденных финансовых затрат, наниматель может в своих интересах застраховать незастрахованное владельцем имущество. В этом случае ему не придется платить из своего кармана за ремонт квартиры в случае аварии, а все оплатит страховая компания. При наступлении несчастного случая из суммы возмещения будет вычтена только собственная ответственность, которая при страховании жилья в Swedbank составляет 190 евро.
Арендатор должен вести себя благоразумно по отношению к имуществу владельца, то есть к квартире и находящимся в ней вещам, поэтому страхование жилья обычно рассматривает наймодателя и нанимателя как равных. Например, умышленное уничтожение имущества не покрывается, будь то собственник или арендатор. Однако если произойдет несчастный случай (забытый утюг) квартира будет восстановлена независимо от того, кто забыл выключить утюг – владелец или арендатор.
Наниматели часто думают, что они не могут застраховать съемное жилье, потому что это чужая собственность. Они не знают, что для оформления страхования не обязательно быть владельцем недвижимости, достаточно иметь заинтересованность в защите себя и своего имущества.
При подписании договора аренды стоит проверить, есть ли уже у владельца договор страхования, на кого он распространяется, какое покрытие выбрано и каковы страховые суммы, и если да, то какой именно, поскольку нет смысла заключать двойное страхование – ущерб, причиненный в результате страхового случая, будет возмещен только один раз, независимо от того, кто подписал договор – владелец или арендатор.
Оцените стоимость вашего имущества
Имущество в съемной квартире – бытовая техника, мебель, книги и т. д. – может частично принадлежать владельцу, а частично – арендатору. В случае меблированной квартиры владелец, очевидно, будет больше заинтересован в защите имущества, находящегося в ней, и если он застраховал не только квартиру, но также имущество, это автоматически защищает находящееся в квартире имущество арендатора. Если владелец не желает страховать квартиру или имущество, арендатор может сделать это сам, чтобы с чистой совестью обратиться в страховую компанию, если произойдет несчастный случай. При определенных условиях покрытие домашнего имущества распространяется также на предметы, вынесенные за пределы дома.
Например, если вы вышли из спортзала и обнаружили, что велосипед, поставленный на замок у спортивного клуба, украден, возмещение ущерба поможет вам купить новый велосипед. Оцените стоимость своего имущества и подумайте, сколько бы вам пришлось потратить, если бы сегодня пришлось покупать все заново. Помимо основных бытовых приборов, оборудования и мебели, стоит также учитывать одежду, обувь, книги, аксессуары и спортивный инвентарь. Все это –домашнее имущество.
Если причинен ущерб другим лицам
В случае аварии, помимо владельца и арендатора, убытки могут понести и третьи лица, например соседи, и в таких случаях и владелец, и арендатор могут защитить себя страхованием ответственности. Однако стоит подумать о том, что произойдет, если причиной несчастного случая станет квартирант, оставивший открытым кран или сковороду с едой на включенной плите. Если нет денег для оплаты возможного ремонта, такой несчастный случай может привести к неожиданным финансовым трудностям, которых можно избежать, оформив страховку.
Памятка арендатора, связанная со страхованием
- При заключении договора аренды спросите у владельца недвижимости, оформил ли он страхование имущества, и что именно покрывается.
- Чтобы оформить договор страхования, не обязательно быть владельцем недвижимости, договор может заключить и арендатор. Все, что требуется – это заинтересованность в страховании.
- Для страховщика владелец и арендатор равнозначны.
- Реалистично оценивайте свое имущество. Помимо мебели и бытовой техники, ценность представляют ювелирные изделия, книги, кухонная утварь, одежда и обувь.
- В случае аварии ущерб будет возмещаться по одному страховому полису; двойное покрытие не обеспечивает двойной компенсации, поэтому, будучи арендатором, обязательно уточните у владельца недвижимости, какие страховые полисы действуют в отношении этой недвижимости.