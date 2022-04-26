Кто должен страховать съемную квартиру - собственник или арендатор?

Страхование жилья состоит из трех частей: во-первых, страхование строения, в котором находится жилье, и его основные части (стены, полы, потолки), включая встроенную мебель и подвал или кладовую, которая относится к квартире; во-вторых, страхование имущества (мебель, оборудование, одежда, обувь и т. д.); и в-третьих, страхование ответственности, которое может быть полезно в случае непреднамеренного нанесения ущерба третьим лицам (например, соседям). В случае аварии может быть нанесен ущерб имуществу, принадлежащему владельцу квартиры, арендатору и соседям. Однако кто обязан выплатить компенсацию за ущерб, зависит от того, кто стал виновником аварии. Несчастные случаи могут принимать различные формы, поэтому целесообразно продумать все возможные риски.

Страхование зависит лишь от заинтересованности

Собственник недвижимости заинтересован в сохранении имущества и после выезда квартирантов. Поэтому ему целесообразно застраховать строительную часть квартиры: стены, потолки, полы и внутреннюю отделку. В случае аварии он может быть уверен в том, что внешний вид и состояние его имущества будут восстановлены до прежнего состояния.

Однако если у владельца нет такого вида страхования, а имуществу нанесен ущерб, например, в результате внезапного прорыва трубы или пожара, вызванного повреждением электропроводки, ему придется оплатить все ремонтные работы. Если же причиной аварии является наниматель, владелец может потребовать возмещения ущерба от нанимателя, который обязан вернуть квартиру в том же состоянии, в каком она находилась при его вселении.

Например, если квартиросъемщик забыл, что на плите жарится еда или оставил включенным утюг, и из-за этого возник пожар, владелец может потребовать от него компенсацию. Чтобы избежать таких непредвиденных финансовых затрат, наниматель может в своих интересах застраховать незастрахованное владельцем имущество. В этом случае ему не придется платить из своего кармана за ремонт квартиры в случае аварии, а все оплатит страховая компания. При наступлении несчастного случая из суммы возмещения будет вычтена только собственная ответственность, которая при страховании жилья в Swedbank составляет 190 евро.

Арендатор должен вести себя благоразумно по отношению к имуществу владельца, то есть к квартире и находящимся в ней вещам, поэтому страхование жилья обычно рассматривает наймодателя и нанимателя как равных. Например, умышленное уничтожение имущества не покрывается, будь то собственник или арендатор. Однако если произойдет несчастный случай (забытый утюг) квартира будет восстановлена независимо от того, кто забыл выключить утюг – владелец или арендатор.

Наниматели часто думают, что они не могут застраховать съемное жилье, потому что это чужая собственность. Они не знают, что для оформления страхования не обязательно быть владельцем недвижимости, достаточно иметь заинтересованность в защите себя и своего имущества.