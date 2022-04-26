Десятки миллионов евро: названы окончательные гонорары Фьюри и Уайта после их боя

О них в своём «твиттере» рассказал журналист Майкл Бенсон.

Бой завершился победой Тайсона. Сразу после этого он объявил о завершении карьеры, а также поделился мыслями о потенциальном поединке с чемпионом UFC в тяжёлом весе Фрэнсисом Нганну.