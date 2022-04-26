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Десятки миллионов евро: названы окончательные гонорары Фьюри и Уайта после их боя

rus.postimees.ee
Десятки миллионов евро: названы окончательные гонорары Фьюри и Уайта после их боя
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Тайсон Фьюри
Тайсон Фьюри Фото: Nick Potts/PA

Стали известны гонорары британских боксёров Тайсона Фьюри и Диллиана Уайта после их поединка, состоявшегося в Лондоне на прошлой неделе.

О них в своём «твиттере» рассказал журналист Майкл Бенсон.

Финальный гонорар Фьюри составил 31 млн евро — базовый гонорар 28 млн евро плюс бонус победителя в размере 3,9 млн. Уайту будет выплачено 6,9 млн евро.

Бой завершился победой Тайсона. Сразу после этого он объявил о завершении карьеры, а также поделился мыслями о потенциальном поединке с чемпионом UFC в тяжёлом весе Фрэнсисом Нганну.

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