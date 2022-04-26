Стали известны гонорары британских боксёров Тайсона Фьюри и Диллиана Уайта после их поединка, состоявшегося в Лондоне на прошлой неделе.
Десятки миллионов евро: названы окончательные гонорары Фьюри и Уайта после их боя
Десятки миллионов евро: названы окончательные гонорары Фьюри и Уайта после их боя
О них в своём «твиттере» рассказал журналист Майкл Бенсон.
Финальный гонорар Фьюри составил 31 млн евро — базовый гонорар 28 млн евро плюс бонус победителя в размере 3,9 млн. Уайту будет выплачено 6,9 млн евро.
Бой завершился победой Тайсона. Сразу после этого он объявил о завершении карьеры, а также поделился мыслями о потенциальном поединке с чемпионом UFC в тяжёлом весе Фрэнсисом Нганну.