На прошлой неделе парламенты Эстонии и Латвии первыми в мире квалифицировали действия России в Украине как геноцид, приведя в качестве примеров массовые расправы над мирными жителями в Буче, Ирпене, Мариуполе и других городах. Евродепутат Урмас Паэт согласен с такой формулировкой и призывает другие страны сделать аналогичные заявления.
Урмас Паэт: ЕС должен помочь задокументировать все преступления, совершенные российской армией в Украине
«Как известно, в Украине нашли массовые захоронения мирных жителей. Люди, ставшие свидетелями убийств, уже дали показания. Если военные силы направлены против обычных людей, которых убивают только за то, что они являются жителями и гражданами Украины, это однозначно можно назвать геноцидом. Я уверен, что в ближайшее время многие другие страны, имеющие совесть, понимающие значение международного права и прав человека, осуждающие военные преступления, сделают аналогичные заявления», - выразил надежду член Европарламента от Эстонии Урмас Паэт.
Вместе с другими евродепутатами он направил главе Евросовета Шарлю Мишелю, президенту Еврокомиссии Урсуле фон дер Ляйен и верховному представителю Евросоюза Жозепу Боррелю письмо, в котором призвал ЕС финансировать документирование совершенных российскими солдатами преступлений против украинцев, а также создать для этого необходимую среду.
«В настоящий момент внимание в основном приковано к убийствам в тех городах, в которых нашли массовые захоронения. Этим важно продолжать заниматься, но это еще не все. В Украине в отношении мирных граждан были совершены разные другие преступления, например, изнасилования и пытки. И этим тоже необходимо заниматься. Убийства — это серьезно и страшно, но это только часть всех преступлений, совершенных российской армией», - заявил Урмас Паэт.
Своевременные документирование и расследование преступлений позволили бы собрать достаточно доказательств, чтобы впоследствии в рамках международных судебных процессов призвать к ответственности виновных: «Практические шаги могут последовать от Еврокомиссии и я убежден, что это действительно важно. В первую очередь, это важно для жертв и их близких. Во-вторых, это важно и для остального мира, чтобы минимизировать возможность того, что в будущем все эти зверства повторятся. Для этого, конечно, надо обладать информацией и адекватной картиной происходящего. При этом сбор доказательств необходимо проводить по горячим следам, то есть уже сейчас».
Еще одна преступная грань этой войны — депортация украинского населения против его воли в Россию. «Конечно, у Евросоюза есть информация и о депортированных тоже. Но ее мало, мы не знаем, что происходит с этими людьми в России потом. Это тоже требует нашего внимания, - подчеркнул Урмас Паэт. - Также в случае войны беженцы должны иметь возможность покинуть территорию, на которой их жизни находятся в опасности. Например, переместиться из одной части Украины в другую или куда они захотят. Но, как мы знаем, в Украине неделями нет нормальных гуманитарных коридоров, чтобы люди могли выезжать из Мариуполя и других городов. Конечно, все это опять нарушение международного права и других прав, которые должны гарантироваться во время войны».
Евродепутат поддерживает введение шестого пакета санкций в отношении России: «Все меры, которые уже существуют или которые вскоре будут приняты, в ближайшем будущем, конечно, окажут экономическое влияние на Россию. Это совершенно точно. Другой вопрос, как быстро это скажется на способности РФ продолжать войну. Это не произойдет мгновенно, поэтому надо усиливать экономическое влияние. Критический вопрос в настоящий момент — импорт энергоносителей из России, газ и нефть. Я очень надеюсь, что многие страны в Европе смогут быстро найти новые источники получения энергии, в том числе газа, чтобы была возможность прекратить импорт энергоносителей из России. В финансовом плане это очень важный момент для РФ, потому что в этой сфере крутятся огромные деньги».
Однако говорить о том, что отказ от импорта энергоносителей из России тут же приведет к окончанию войны, не приходится. «Прямой связи здесь нет, к сожалению, хотя, безусловно, именно эта сфера каждый день дает России серьезные ресурсы, чтобы продолжать войну в Украине», - объяснил Урмас Паэт.
Как быстро может быть принят шестой пакет санкций? «Это будет зависеть от его содержания. Если в нем будут просто следующие шаги тех санкций, которые уже существуют, это можно сделать довольно быстро. Это вопрос нескольких недель. Но если в ЕС хотят, чтобы в этом пакете были конкретные меры о сокращении, например, импорта нефти, то это может быть вопрос даже нескольких месяцев», - ответил член Европарламента.
По его словам, с нефтью не такие серьезные проблемы, потому что есть возможность импортировать ее из многих других стран. «Практическая проблема для некоторых стран в Европе все-таки заключается в том, что они получают слишком много газа из России. Быстро найти альтернативу не так просто. Это актуально для Германии и ряда других стран», - сказал Паэт, напомнив, что для принятия какого-либо решения в ЕС нужно, чтобы 28 стран пришли к консенсусу и заняли единую позицию.
Не менее важно сейчас для Украины и оказание военной помощи. «Пока я не вижу возможности, чтобы представители России и Украины договорились за круглым столом. Россия хочет получить более крупную часть Украины, весь восточный регион, северное побережье Черного моря. Украинская сторона в свою очередь хочет, чтобы вся территория была под ее контролем, поэтому оснований для ведения переговоров по сути нет. Таким образом, война продолжается. Оказание военной помощи сейчас даже важнее, чем санкции, потому что оно мгновенно влияет на ход войны», - рассуждает Урмас Паэт.
Он поддерживает решение полиции Эстонии запретить с 26 апреля по 10 мая публичные собрания, которые могут разжигать рознь и на которых используется символика агрессора, хотя и не верит в провокации: «Что касается приближающегося 9 мая, то я думаю, что в итоге в Эстонии провокаций не будет. Но надо понимать, что напряженная международная ситуация может влиять на какие-то части нашего общества. Поэтому решение полиции принять определенные меры считаю мудрым: если есть какие-то теоретические риски, их надо минимизировать».
Урмас Паэт считает мудрым и решение правительства Эстонии запретить въезд в страну артистам, поддерживающим политику Владимира Путина, включая Филиппа Киркорова и Полину Гагарину. «Ведь вопросы, связанные с войной, черно-белые. Все эти артисты, которые сейчас открыто поддерживают войну и существующий в России режим, не должны выступать в нормальных станах. Это для меня принципиальный вопрос», - заключил Урмас Паэт.