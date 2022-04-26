Урмас Паэт: ЕС должен помочь задокументировать все преступления, совершенные российской армией в Украине

«Как известно, в Украине нашли массовые захоронения мирных жителей. Люди, ставшие свидетелями убийств, уже дали показания. Если военные силы направлены против обычных людей, которых убивают только за то, что они являются жителями и гражданами Украины, это однозначно можно назвать геноцидом. Я уверен, что в ближайшее время многие другие страны, имеющие совесть, понимающие значение международного права и прав человека, осуждающие военные преступления, сделают аналогичные заявления», - выразил надежду член Европарламента от Эстонии Урмас Паэт.

Вместе с другими евродепутатами он направил главе Евросовета Шарлю Мишелю, президенту Еврокомиссии Урсуле фон дер Ляйен и верховному представителю Евросоюза Жозепу Боррелю письмо, в котором призвал ЕС финансировать документирование совершенных российскими солдатами преступлений против украинцев, а также создать для этого необходимую среду.

«В настоящий момент внимание в основном приковано к убийствам в тех городах, в которых нашли массовые захоронения. Этим важно продолжать заниматься, но это еще не все. В Украине в отношении мирных граждан были совершены разные другие преступления, например, изнасилования и пытки. И этим тоже необходимо заниматься. Убийства — это серьезно и страшно, но это только часть всех преступлений, совершенных российской армией», - заявил Урмас Паэт.

Своевременные документирование и расследование преступлений позволили бы собрать достаточно доказательств, чтобы впоследствии в рамках международных судебных процессов призвать к ответственности виновных: «Практические шаги могут последовать от Еврокомиссии и я убежден, что это действительно важно. В первую очередь, это важно для жертв и их близких. Во-вторых, это важно и для остального мира, чтобы минимизировать возможность того, что в будущем все эти зверства повторятся. Для этого, конечно, надо обладать информацией и адекватной картиной происходящего. При этом сбор доказательств необходимо проводить по горячим следам, то есть уже сейчас».

Еще одна преступная грань этой войны — депортация украинского населения против его воли в Россию. «Конечно, у Евросоюза есть информация и о депортированных тоже. Но ее мало, мы не знаем, что происходит с этими людьми в России потом. Это тоже требует нашего внимания, - подчеркнул Урмас Паэт. - Также в случае войны беженцы должны иметь возможность покинуть территорию, на которой их жизни находятся в опасности. Например, переместиться из одной части Украины в другую или куда они захотят. Но, как мы знаем, в Украине неделями нет нормальных гуманитарных коридоров, чтобы люди могли выезжать из Мариуполя и других городов. Конечно, все это опять нарушение международного права и других прав, которые должны гарантироваться во время войны».