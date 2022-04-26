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Отказ Эстонии от российского газа в этом году может оказаться невозможен

Карл-Роберт Пухм
Отказ Эстонии от российского газа в этом году может оказаться невозможен
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Газохранилище в Латвии.
Газохранилище в Латвии. Фото: Skultelng.lv

Хотя политики и трубят о том, что Эстония больше не будет покупать газ у России, жизнь намного сложнее. По мнению экспертов в области энергетики, без российского газа сейчас очень сложно заполучить даже запланированные правительством национальные стратегические запасы газа, пишет Postimees.

Если бы государство решило приобрести запас в один тераватт-час год назад, его можно было бы без особых проблем приобрести менее чем за 20 миллионов евро.

Однако, поскольку предвидеть начало войны на Украине и попадание российского газа в опалу страна не смогла, теперь резерв энергоносителей будет создаваться по ценам военного времени - в дополнительной строке бюджета было прописано аж 170 млн евро.

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