Отказ Эстонии от российского газа в этом году может оказаться невозможен

Хотя политики и трубят о том, что Эстония больше не будет покупать газ у России, жизнь намного сложнее. По мнению экспертов в области энергетики, без российского газа сейчас очень сложно заполучить даже запланированные правительством национальные стратегические запасы газа, пишет Postimees.