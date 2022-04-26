Хотя политики и трубят о том, что Эстония больше не будет покупать газ у России, жизнь намного сложнее. По мнению экспертов в области энергетики, без российского газа сейчас очень трудно получить даже запланированные правительством национальные стратегические запасы газа, пишет Postimees.
Для подписчиков
В этом году Эстония может еще не отказаться от российского газа
В этом году Эстония может еще не отказаться от российского газа
Если бы государство решило приобрести запас в один тераватт-час год назад, его можно было бы без особых проблем приобрести менее чем за 20 миллионов евро.
Ключевые слова