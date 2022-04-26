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Ким Чен Ын пообещал ускорить разработку ядерной программы КНДР

rus.postimees.ee
Ким Чен Ын пообещал ускорить разработку ядерной программы КНДР
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КНДР.
КНДР. Фото: Lee Jin-man

Руководитель КНДР Ким Чен Ын пообещал форсировать разработку северокорейской ядерной программы, пишет Deutsche Welle.

"Мы будем и впредь предпринимать шаги, чтобы как можно скорее усилить и развить ядерный потенциал нашей страны", - заявил он в ходе военного парада в Пхеньяне поздно вечером в понедельник, 25 апреля.

На параде были продемонстрированы и стратегические вооружения КНДР, в том числе межконтинентальные баллистические ракеты "Хвасонпхо-17". Ким Чен Ын отметил, что ядерное оружие нужно Северной Корее в первую очередь для сдерживания, но может быть использовано и при нападении на "жизненно важные интересы КНДР".

Военный парад в Пхеньяне состоялся по случаю 90-й годовщины со дня основания Корейской народно-революционной армии (КНРА), которая сформировалась на базе партизанского движения, сражавшегося против японских колониалистов. По сообщению северокорейского информагентства ЦТАК, собравшиеся на парад "ликовали" при виде ракеты "Хвасопхо-17", которую армия КНДР, по ее собственным утверждениям, успешно испытала 24 марта.

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