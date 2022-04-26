Ким Чен Ын пообещал ускорить разработку ядерной программы КНДР

"Мы будем и впредь предпринимать шаги, чтобы как можно скорее усилить и развить ядерный потенциал нашей страны", - заявил он в ходе военного парада в Пхеньяне поздно вечером в понедельник, 25 апреля.

На параде были продемонстрированы и стратегические вооружения КНДР, в том числе межконтинентальные баллистические ракеты "Хвасонпхо-17". Ким Чен Ын отметил, что ядерное оружие нужно Северной Корее в первую очередь для сдерживания, но может быть использовано и при нападении на "жизненно важные интересы КНДР".