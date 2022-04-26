По словам Ирины, работавшей диспетчером спасательной службы на крупнейшей в Европе Запорожской АЭС, 3 и 4 марта до самой мощной в мире атомной катастрофы не хватило всего миллиметра и сегодня нужно благодарить бога за то, что стрелявшие из танков российские войска не попали в какой-нибудь энергоблок, пишет Postimees.
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Запорожская АЭС была в миллиметре от катастрофы
Запорожская АЭС была в миллиметре от катастрофы
Если бы на АЭС что-то произошло, последствия оказались бы намного тяжелей, чем от катастрофы на Чернобыльской АЭС в 1986 году. В Энергодаре расположены шесть энергоблоков, и они мощнее чернобыльских. Проще говоря, Энергодар можно сравнить с шестью Чернобылями.
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