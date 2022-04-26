Вт, 26.04.2022
Погода
Контакты
Реклама
Рассылка
EST
UKR
ENG
Otsing
Для подписчиков

Запорожская АЭС была в миллиметре от катастрофы

Андрес Эйнманн Мадис Вельтман
Запорожская АЭС была в миллиметре от катастрофы
Facebook LinkedIn OK Twitter
Comments
Диспетчер спасательной службы Энергодарской АЭС Ирина показывает в телефоне происходящее на входе в АЭС. Российские оккупанты перекрасили сине-желтые украинские флаги в бело-вине-красные российские.
Диспетчер спасательной службы Энергодарской АЭС Ирина показывает в телефоне происходящее на входе в АЭС. Российские оккупанты перекрасили сине-желтые украинские флаги в бело-вине-красные российские. Фото: Madis Veltman

По словам Ирины, работавшей диспетчером спасательной службы на крупнейшей в Европе Запорожской АЭС, 3 и 4 марта до самой мощной в мире атомной катастрофы не хватило всего миллиметра и сегодня нужно благодарить бога за то, что стрелявшие из танков российские войска не попали в какой-нибудь энергоблок, пишет Postimees.

Если бы на АЭС что-то произошло, последствия оказались бы намного тяжелей, чем от катастрофы на Чернобыльской АЭС в 1986 году. В Энергодаре расположены шесть энергоблоков, и они мощнее чернобыльских. Проще говоря, Энергодар можно сравнить с шестью Чернобылями.

В ходе боя, разгоревшегося у АЭС, погибли двое защищавших станцию спецназовцев: «Насколько я знаю, три человека получили ранения. Но, слава богу, все работники станции живы и здоровы. Атака началась вечером, когда большая часть работников уже ушли домой, и на месте находилась только ночная смена».

Ключевые слова
Наверх