Запорожская АЭС была в миллиметре от катастрофы

По словам Ирины, работавшей диспетчером спасательной службы на крупнейшей в Европе Запорожской АЭС, 3 и 4 марта до самой мощной в мире атомной катастрофы не хватило всего миллиметра и сегодня нужно благодарить бога за то, что стрелявшие из танков российские войска не попали в какой-нибудь энергоблок, пишет Postimees.